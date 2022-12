PS5 – Dual Sense Edge Wireless Controller im Praxis-Test

Ein neues YouTube-Video sowie der PlayStation-Blog präsentieren Eindrücke des neuen DualSense Edge Wireless-Controllers.

PlayStation hat auf ihrem PlayStation Blog ein neues Video zu einem Praxistest zum kommenden DualSense Edge Wireless Controller veröffentlicht. Das neue Video wirft einen Blick auf die Nutzung des DualSense Edge Wireless-Controllers. Dabei werden unter anderem Vorteile und Einstellungsmöglichkeiten des Controllers beim Spielen von God of War Ragnarök und Call of Duty: Modern Warfare II näher vorgestellt.

Premium Controller mit Premium Tasche

Er kommt in einer hochwertigen und robusten Tasche, die den Controller nicht nur sicher und praktisch aufbewahrt, sondern über die der Controller auch einfach aufgeladen werden kann. Die vertraute Form des DualSense Wireless Controllers findet sich ebenfalls wieder, die durch hochwertige Details ergänzt wird.

WERBUNG

Hochgradige Anpassungsmöglichkeiten und Profile

Im Blogpost und Video wird zudem auf die einstellbare Triggerdynamik, die austauschbaren Stick-Kappen, die vielseitigen Rücktasten, die Funktionstasten sowie die Controller-Profile eingegangen. Neben der Möglichkeit, eigene Profile anzulegen, gibt es z. B. zahlreiche Voreinstellungen, die für einen einfachen Einstieg genutzt werden können. Die Rücktasten werden im Rahmen von God of War Ragnarök näher beleuchtet und es wird vorgestellt, wie eine individualisierte Nutzung das Spielerlebnis weiter unterstützen kann. Die Funktionstasten werden am Beispiel von Call of Duty: Modern Warfare II näher betrachtet.

Stolze Leistung für stolzen Preis?

Weitere Details zum Controller findet ihr ebenfalls in unserer News zur Ankündigung des DualSense Edge Wireless Controllers. Die Community hat vor allem auf dem stolzen Preis von 239,- € reagiert. PlayStation sieht wohl den Preis gerechtfertigt anhand der von ihnen versprochenen Möglichkeiten mit dem Controller. Gleichzeitig haben sie auch den Erfolg der PS5 im Rücken, welcher kürzlich erst im Vergleich zur Xbox erneut bestätigt wurde.

Einen genaueren Überblick über die Eindrücke aus dem Test des DualSense Edge Wireless-Controllers beim Spielen von God of War Ragnarök und Call of Duty: Modern Warfare II bietet der PlayStation.Blog.

Der DualSense Edge Wireless-Controller – der erste von PlayStation entwickelte, individuell anpassbare Controller – ist ab dem 26. Januar weltweit verfügbar.