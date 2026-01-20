Xbox Cloud Gaming mit Werbung? – Neuer Gratis-Tarif soll noch dieses Jahr starten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Sehr wahrscheinlich! - Mehrere unabhängige Quellen bestätigen diesen Leak.

Microsoft könnte einen spürbaren Kurswechsel vorbereiten. Laut mehreren Berichten arbeitet Xbox offenbar an einem werbefinanzierten Gratis-Tarif für Xbox Cloud Gaming, der noch 2026 starten soll. Offiziell bestätigt ist das Ganze zwar noch nicht, doch die Hinweise werden immer konkreter.

Auslöser der Spekulationen ist eine Splash-Meldung, die einigen Nutzern von Xbox Cloud Gaming angezeigt wurde. Darin heißt es, dass „1 Stunde werbefinanzierte Spielzeit pro Session“ möglich sei. Diese Meldung tauchte unabhängig von bestehenden Abos auf und sorgte schnell für Aufmerksamkeit in der Community.

WindowsCentral.com griff das Thema auf und berichtet, dass Microsoft damit offenbar neue Einnahmequellen erschließen will, auch vor dem Hintergrund rückläufiger Xbox-Konsolenverkäufe und höherer Preise für die nächste Konsole.

Bestätigung von The Verge: Kein Game Pass nötig

Zusätzliche Glaubwürdigkeit bekommt das Gerücht durch Tom Warren (The Verge) via X.com. Er betont, dass diese Meldung nichts mit Xbox Game Pass zu tun hat. Stattdessen handle es sich um einen separaten, kostenlosen Cloud-Gaming-Zugang, der durch Werbung finanziert wird. Bislang ist Xbox Cloud Gaming ausschließlich mit einem aktiven Game-Pass-Abonnement nutzbar. Ein Gratis-Tarif mit Werbung würde die Einstiegshürde deutlich senken und Microsoft erlauben, Nutzer auch ohne Abo zu monetarisieren.

Ganz neu wäre der Schritt nicht. Microsoft hatte bereits im Oktober bestätigt, dass man Werbeanzeigen im Umfeld von Xbox Cloud Gaming testet. Damals ging es vor allem um Nutzer, die Spiele besitzen, aber kein Game Pass-Abo haben. Der jetzt gesichtete Hinweis könnte der nächste logische Schritt sein.

Cloud Gaming erlebt neues Interesse

Nach dem Scheitern von Google Stadia galt Cloud Gaming lange als verbranntes Thema. Doch steigende Hardwarepreise, RAM-Knappheit und wiederholte Preiserhöhungen bei Konsolen könnten das Blatt wenden. Dienste wie Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now profitieren davon, dass Spieler ihre Games ohne neue Hardware spielen können. Gerade in Zeiten, in denen Gaming-PCs und Konsolen immer teurer werden, wirkt ein kostenloser Cloud-Zugang (selbst mit Werbung) für viele plötzlich attraktiv.

Der Schritt passt auch zu Microsofts langfristigem Kurs. Xbox-Präsidentin Sarah Bond bestätigte zuletzt, dass neue Xbox-Hardware geplant ist, die eher im „Premium-Segment“ angesiedelt ist. Gleichzeitig betont sie, dass klassische Exklusivität an Bedeutung verliert. Spielen soll überall möglich sein: auf Konsole, PC, Handheld und in der Cloud.

Noch ist der werbefinanzierte Xbox-Cloud-Gaming-Tarif noch keine Realität. Doch die Hinweise aus Nutzerberichten, Branchenmedien und früheren Tests zeichnen ein klares Bild. Microsoft scheint bereit zu sein, Cloud Gaming für alle zu öffnen, mit Werbung als Eintrittspreis. Die offizielle Ankündigung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

