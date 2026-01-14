Star Wars Outlaws jetzt für Xbox Game Pass Ultimate: Alle Infos zur Game Pass-Veröffentlichung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Du hast es vielleicht schon mitbekommen: Star Wars Outlaws ist endlich im Xbox Game Pass Ultimate angekommen – und das zur besten Zeit, die sich viele Fans hätten wünschen können. Nach einem Start, der vor allem gemischte Gefühle hinterlassen hat, erleben wir gerade eine echte zweite Chance für Ubisofts offenes Weltraum-Abenteuer. Eine Fortsetzung wurde bereits gestrichen.

Es ist dieser Moment, den sich viele Fans schon lange gewünscht haben: ein großes Star Wars-Spiel, das du ohne extra Kosten direkt über dein Game Pass-Abo installieren kannst. Und zwar ab dem 13. Januar 2026 auf Xbox Series X|S, PC und sogar über Cloud-Streaming.

Was ist Star Wars Outlaws eigentlich?

Falls du den Titel noch nicht kennst: Star Wars Outlaws wirft dich nicht in die Rolle eines Jedi oder Sith – wie man es vielleicht erwarten würde. Stattdessen spielst du Kay Vess, eine clever agierende Schmugglerin und Kopfgeldjägerin, die im düsteren Unterbauch der Galaxie ihren Weg sucht. Das Spiel setzt auf ein offenes Welt-Design, bei dem du Missionen erledigst, rivalisierende Banden austrickst und in ikonischen sowie neuen Umgebungen unterwegs bist.

Das fühlt sich zum Teil an wie eine Mischung aus klassischen Star Wars-Elementen und freier Sandbox-Erkundung: Du sprintest über Planeten, jagst Beute, fliegst mit deinem Speeder durch Sandstürme oder frierst dir den Helm an neonbeleuchteten Straßenecken ab. Alles ist offen, lebendig und voller kleiner Geschichten, die du selbst entdeckst.

Game Pass Version: Was ist neu und warum lohnt es sich jetzt einzusteigen

Das alleine wäre schon cool – aber hier kommt der Clou: Die Version, die jetzt im Game Pass verfügbar ist, ist nicht einfach nur das Standardspiel. Ubisoft hat seit dem Launch eine Menge Updates eingepflegt, überarbeitete Stealth-Mechaniken, KI-Verbesserungen im Kampf und sogar zwei zusätzliche Story-Erweiterungen.

Du kannst jetzt entscheiden, ob du Gegner lieber laut oder leise ausschaltest. Du wirst belohnt, wenn du versteckte Hinweise findest. Du kannst dich sogar mit bekannten Figuren wie Lando Calrissian zusammentun und neue Abenteuer erleben. Das gibt dem Ganzen viel mehr Tiefe und macht den Einstieg für neue Spieler deutlich attraktiver.

Wenn du Game Pass Ultimate hast und Star Wars Outlaws bisher nicht gespielt hast, ist jetzt wirklich ein guter Moment. Du kannst ohne Risiko ins Spiel eintauchen und dir selbst eine Meinung bilden. Und wenn du schon einmal gezögert hast, weil der Start eher lauwarm war – jetzt ist die Chance, neu zu beginnen.

