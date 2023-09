Xbox-Chef möchte Nintendo kaufen

Der Xbox-Chef, Phil Spencer,hat große Pläne. In einem Dokument geht hervor, dass besonders Nintendo sein Traum wäre.

Im Zuge eines großen Leaks der amerikanischen Bundeshandelskomission (FTC) sind zahlreiche interne Informationen von Microsoft bekanntgegeben worden. Neben neuen, verbesserten Versionen der Xbox Series X und S, deutet das Dokument auch die Entwicklung von Remakes von Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion an. Und wie es scheint, ist auch der Chef von Xbox, Phil Spencer, nicht von den Leaks verschont geblieben.

So spricht der Xbox-Chef in einer internen Mail, die offenbar unabsichtlich öffentlich gemacht wurde, von seinen Absichten, weitere Größen in der Gaming-Branche zu erwerben. Immerhin wäre es nicht das erste Mal! So sprich Spencer davon, dass es ein “Karriere-Highlight” wäre, den japanischen Spieleriesen Nintendo und damit all seine Marken, zu kaufen. In dem Dokument führt er weiter aus:

“Nintendo ist für uns DAS wichtigste Asset im Spielebereich, und Spiele sind heute unser wahrscheinlichster Weg zu mehr Relevanz beim Verbraucher […] Ich habe zahlreiche Gespräche mit dem LT von Nintendo über eine engere Zusammenarbeit geführt und habe das Gefühl, dass wir wahrscheinlich in der besten Position sind, wenn ein US-Unternehmen eine Chance bei Nintendo hätte.”

In der Mail spricht der Xbox-Chef jedoch auch davon, dass Nintendo derzeit einem Kauf nicht freundlich gegenübersteht. Er merkt an, dass das Unternehmen derzeit auf einem riesen Haufen Geld säße und mit seiner Position in der Gaming-Landschaft sehr zufrieden sei. Daher sähe er derzeit keine Möglichkeit, wo er ansetzen könnte. “Ich glaube nicht, dass eine feindliche Aktion ein guter Schachzug wäre… also fahren wir den langen Weg.”, betont er daher.

Phil Spencer schreibt in seiner Mail des Weiteren, dass er sich auch den Kauf von Valve vorstellen könnte. Doch wie wir heute wissen, ist alles davon nur ein Traum für den CEO geblieben. Auch wenn er 2020 die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte. “Irgendwann wäre es ein Karriere-Highlight und ich glaube ehrlich gesagt, dass es für beide Unternehmen ein guter Schritt wäre, Nintendo zu übernehmen. Es dauert nur sehr lange, bis Nintendo erkennt, dass ihre Zukunft von ihrer eigenen Hardware abhängt. Eine lange Zeit…”, so der Xbox-Boss.