Die Welt verändert sich schnell und dabei stellt Gaming keine Ausnahme. Während über den „Tod“ von Singleplayer-Spielen seit fast einem Jahrzehnt geredet wird, besteht erneut die Befürchtung, dass Dinge wie Streaming- und Abonnement-Dienste auf dem Papier fortlaufendere Mehrspieler-Inhalte gegenüber Einzelspieler-Erlebnissen vorziehen. Microsoft ist in beiden Bereichen sehr gefragt, aber der Boss gibt an, weiterhin gute Erfahrungen mit Einzelspielern zu bringen. Die Xbox One blieb davon eher verschont, in letzter Zeit.



Auf seinem offiziellen Twitter-Account wurde Phil Spencer gefragt, ob weitere Einzelspieler-Spiele kommen würden. Spencer antwortete direkt, dass weitere Einzelspieler-Titel in Arbeit seien und dass die Xbox Games Studios sich für diese Art von Spielen sowie für alles andere engagieren.

Microsoft hat im Laufe der Jahre eine große Anzahl von Studios erworben. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass mindestens eines dieser Studios für Einzelspielerspiele abgestellt ist. Theoretisch sollte für jeden etwas dabei sein. Hoffen wir also, dass in der Praxis genau das passiert. An welches exklusive Xbox-Game (egal welche Generation) könnt ihr euch erinnern, wobei euch der Singleplayer-Modus gefesselt hat? Bei mir war es Halo: Reach. Wobei ich mich sehr über den PC-Release freuen werden, wenn es endlich soweit ist, und ich es noch einmal in 4K spielen werde.

Yes, I can confirm. With the additions to XGS we have a lot of teams that have built strong SP focused games and we want that to continue. — Phil Spencer (@XboxP3) August 7, 2019

Gerade in den letzten Jahren konnte Sony damit stark punkten. Xbox-Gamer blieben im Bereich der Einzelspieler-Erfahrungen eher auf dem Trockenen. Die vielen Studio-„Eroberungen“ der letzten Zeit sollten Früchte tragen.