PC Spieler haben sich seit jeher gefragt, ob Halo auch auf ihre Plattform kommt. Und tatsächlich ist es soweit.

Microsoft kündigte an, dass Halo: The Master Chief Collection auf Pcs erscheinen wird. Und zwar im Microsoft Store wie auch auf Steam. Außerdem wird Halo: Reach zur Collection hinzugefügt. Microsoft merkte dabei stolz an, dass es auf der Xbox One in 4K/HDR (selbstverständlich nur mit passender Hardware) in 60FPS läuft.

Die Master Chief Collection auf PCs hat allerdings einen Twist. Die Spiele erscheinen nicht auf einmal, sondern nacheinander. Begonnen wird mit Halo: Reach, danach folgen die Spiele chronologisch. Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4. Dabei soll man jedes der Spiele in der Master Chief Collection einzeln erwerben können.

Für die Xbox One gibt es die Collection bereits seit 2014, allerdings lief der Launch da alles andere als gut. Technische Probleme plagten den Release über lange Zeit und man war seither mit Fixes beschäftigt. Da kann man nur hoffen, dass der PC Launch besser läuft.

via Eurogamer