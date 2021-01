Wolverine in Falcon und Winter Soldier? Leaks und Hinweise

The Falcon und Winter Soldier könnte Marvels beliebtesten Mutanten Wolverine zeigen. Was zunächst nach reinem Fan Wunsch klingt, wird mittlerweile durch viele Indizien und Leaks stark unterstützt. Die Informationen kommen nicht direkt von Marvel Studios selbst, aber aus einer Quelle die bereits Dinge, wie den übergewichtigen Thor, positiv vorhergesagt hat. Roger Wardell ist der Name hinter den Leaks und seine Vorhersage deutet auf Wolverine hin.

The fight against terrorism as well as Weapon Plus program are both the pivotal themes of The Falcon and the Winter Soldier. The main bad is the leader of a racist political group called the World Party.

Wardell erwähnt in seinem Tweet Storyaspekte der kommenden Serie. So sollen sich Bucky und Sam nicht nur mit internationalen Terroristen herumschlagen, sondern auch im eigenen Land mit dem Weapon Plus Programm. Dieses Programm ist Fans bereits bekannt, da es maßgeblich an der Erschaffung von Wolverine und Deadpool beteiligt war. Dieser Hinweis eröffnet also durchaus ein Erscheinen von Logan in der MCU Serie. Andere Berichte sprachen auch davon, dass Kevin Feige wohl Gespräche mit Hugh Jackman führt um diesen wieder zurück zu holen. Dies ist aber eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir eine neue Version von Wolverine in Falcon and the Winter Soldier zu sehen bekommen.

Während es sich hierbei um Leaks handelt von einer anonymen Quelle, da niemand weiß wer Roger Wardell ist und woher er seine (bislang sehr treffsicheren) Informationen bezieht. Deuten auch einige Bilder vom Set und sogar dem ersten Trailer, auf eine Verbindung zwischen Wolverine und dem Duo Falcon & Winter Soldier hin. Auf Set Fotos wurde eine Flagge gesichtet die das Symbol der fiktiven Marvel Stadt Madripoor trägt. Ebenso wurden Schauspieler und Stunt-Leute gesichtet, in Jacken mit dem Emblem von Madripoor. Einer fiktiven Stadt voller Krimineller mit einer sehr starken Verbindung zu Wolverine. Als wären diese Bilder nicht genug, zeigt der erste Trailer zur Serie bereits Szenen aus dieser Stadt.

'The Falcon and the Winter Soldier' looks set to expand the #MCU to Madripoor 🌃

Like Wakanda and Sokovia, it's one of the few fully fictional locales in the Marvel Universe.

It also happens to have strong ties to a certain iconic character with a history of traveling east 👀 pic.twitter.com/Jsd2hV7j8D

— Post Cred Pod (@PostCredPod) December 16, 2020