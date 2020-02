Disney-CEO bestätigt: The Falcon and The Winter Soldier startet im August

Falcon & Winter Soldier - (C) Disney

Disney hat bestätigt, dass The Falcon and the Winter Soldier diesen Sommer auf Disney+ Premiere haben werden. Im Rahmen von Phase 4 werden Marvel Studios mehrere MCU-Serien exklusiv für Disneys neu gestarteten Streaming-Service veröffentlichen. Alleine in diesem Jahr werden Anthony Mackie und Sebastian Stan ihre Rollen als Sam Wilson und Bucky Barnes in The Falcon und The Winter Soldier wiederholen und die letzten Momente von Avengers: Endgame (in dem Steve Rogers den Schild von Captain America an Sam übergab) abrechnen. Außerdem wurde die Marvel-Reihe mit dem Titel WandaVision, in der Elisabeth Olsen und Paul Bettany als Wanda Maximoff und Vision auftreten, Anfang des Jahres von 2021 auf 2020 verschoben, um die ursprüngliche Programmplanung von Disney+ für die nächsten zwölf Monate zu ergänzen.

Neue Trailer von der Super Bowl Halbzeit-Show.

Erste Marvel-Serie startet an einem Freitag im August.

WandaVision folgt im Dezember.

Star Wars-Serie bekommt zweite Staffel im Oktober.

Beide Shows enthüllten ihr erstes Filmmaterial während eines Disney+ Super Bowl 2020-Trailers, der Loki weiter beleuchtete, eine Veröffentlichung für 2021, in der Tom Hiddleston (natürlich) nach den Ereignissen von Endgame wieder in der Rolle von Thors Bruder zu sehen ist. Kurz darauf veröffentlichte Disney auch brandneue Synopsen für alle drei Shows, ohne jedoch ihre Premierendaten zu bestätigen. Ab heute ist das nicht mehr der Fall.

Start an einem Freitag im August

Bob Iger, CEO von Disney, bestätigte anlässlich der Gewinnausschreibung des Unternehmens für das erste Quartal 2020, dass das Streaming von The Falcon and The Winter Soldier im August beginnen wird (voraussichtlich an einem noch zu bestimmenden Freitag, wie dies bei allen Disney+ -Exklusiven bisher der Fall war) Punkt). Er gab auch bekannt, dass WandaVision einige Monate später im Dezember auf den Markt kommen wird.

Diese Nachricht ist natürlich willkommen, aber es ist keine Überraschung. Die Leute haben vorausgesagt, dass The Falcon and The Winter Soldier diesen Sommer Premiere haben werden, seit WandaVision die Daten auf Ende 2020 geändert hat, um den beiden MCU-Serien den nötigen Freiraum zu geben, um ihr Publikum potenziell zu vergrößern. Es ist verwirrend, dass in der nach dem Super Bowl veröffentlichten Inhaltsangabe der Sendung eine Veröffentlichung im Herbst angekündigt wurde, nachdem im Januar ein Augusttermin verzeichnet worden war. Daher ist es möglich, dass Iger dazu veranlasst wurde, die Dinge während der Investorenkonferenz zu klären. Was auch immer der Fall sein mag, Disney+ hat jetzt für die zweite Jahreshälfte ein vielversprechendes Programm, das mit The Falcon and The Winter Soldier im August, The Mandalorian Staffel 2 im Oktober und WandaVision den Rahmen abrundet.

Neuer Captain America

Unter der Regie von Kari Skogland (The Handmaid’s Tale) mit Malcolm Spellman (Empire) als Hauptautor begleiten The Falcon and The Winter Soldier Sam und Bucky auf einem neuen Abenteuer, das sie in Konflikt mit der US-Regierung bringt, die ihre eigene Wahl hat im Kopf – John Walker aka. US-Agent (Wyatt Russell) – wird neuer Captain America. Bisher klingt die Show wie eine faszinierende Fortsetzung der Captain America-Filme und wie sie erkundeten, was passierte, als Steve Rogers erkannte, dass seine persönlichen Werte und Ideale sich von denen der Regierung unterschieden. Sam und Bucky haben in diesen Filmen nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber der Humor in den Szenen, die sie teilten (vor allem ihre Autofahrt mit Steve in Civil War), ist ein gutes Zeichen für die Serie.

Disney+ startet in Österreich und Deutschland am 24. März 2020.