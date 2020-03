Warframe für PS5 und Xbox Series X bestätigt

Jetzt da Animal Crossing: New Horizons am Markt ist ist die Release-Liste von Nintendo Erstanbieter-Titeln leer. Richtig leer. Wie wir gestern berichtet haben steht derzeit kein einziger Nintendo-Titel am Release-Plan und keine neue Direct-Sendung, die vielleicht ein paar neue Titel kurzfristig angekündigen könnte. Wie kann sich Nintendo da retten? The Legend of Zelda: Wind Waker…