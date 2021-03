Valheim-Spieler spielen Tischtennis mit Bier! So spielt man Pong im Steam-Hit

Ein Reddit-User zeigt wie Bier-Pong in Valheim (Steam) funktioniert. Via Reddit, Pixabay

Mit Valheim ist den Indie-Entwicklern von Iron Gate Studios ein wunderbarer Erfolg gelungen, der auf Steam durch die Decke geht.

In den Steam-Charts kämpft das Wikinger-Überlebensspiel um Platz 3 mit Battle Royale-Mutter PUBG, auch DOTA 2 scheint besiegbar für den Indie-Titel. Zu Spitzenzeiten sind fast eine halbe Million Spieler dabei, unter anderem Bier-Pong zu spielen. Wie das aussieht zeigt ein aktueller Reddit-Beitrag.

Redditor thetrueTrueDetective veröffentlichte zunächst das Setup für ein klassisches Bier-Pong-Spiel auf Valheim. Bei der traditionellen Aufstellung von zehn Tassen auf jeder Seite eines Tisches müssen die Spieler einen kugelähnlichen Gegenstand von einer Seite des Tisches zu den Bechern auf der gegenüberliegenden Seite werfen. Moltebeeren und Perlen scheinen am besten zu funktionieren, und es sieht wirklich witzig aus.

Was macht man in Valheim? Bier-Pong!

Es gibt verschiedene Dinge, die Spieler zu Beginn ihres Valheim-Spiels priorisieren könnten, und vielleicht sollte es eines sein, ein lustiges Minispiel zu erstellen, um mit Freunden zu spielen. Es erfordert ein wenig Arbeit, da für die Herstellung einer Tischtennisplatte ein wenig feines Holz und Bronzennägel erforderlich sind.

Das feine Holz wird verwendet, um die Tische und die Becher zu bauen, während feines Holz und Bronzennägel benötigt werden, um horizontale Gegenstandsständer zu bauen. Stellet einfach die horizontalen Gegenstandsständer an jedes Ende des Tisches, befestige die Becher an jedem von ihnen, und man kann mit seinen Freunden Beeren schmeißen.

So einfach kann es gehen und die Spieler werden unterhalten. Redditor JaplesPie zeigt das Spiel sogar in Aktion, wie oberhalb ersichtlich. Es gibt noch viele weitere einzigartige Kreationen, die Spieler erfinden können. So hat auch jemand den Turm von Sauron aus Herr der Ringe wieder aufgebaut. Minecraft lässt grüßen.

Iron Gate Studios hat viele Pläne, den Inhalt des Spiels zu erweitern, und selbst die erste Roadmap für Valheim sieht vielversprechend aus. Wenn die Entwickler die kreativen Optionen für die Spieler im Spiel weiter ausbauen können, werden die Spieler weiterhin zahlreich dabei bleiben.

Valheim ist in Early Access auf dem PC (via Steam) verfügbar.