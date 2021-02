Valheim hat PUBG in Spielerzahlen auf Steam übertroffen

Valheim auf Steam - (C) Iron Gate AB

Die Download Zahlen und Spieler Daten des Survival Abenteuers sind absolut herausragend. Entwicklerstudios träumen von solchen Starts ihrer Games und Iron Gate freut sich gerade über genau das. Valheim hat nun dieses Wochenende auf Steam PUBG in den Spielerzahlen übertroffen. Valheim hatte 500 Tausend Spieler gleichzeitig im Spiel und schlägt damit nicht nur PUBG, sondern sogar Dota 2.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Valheim hat PUBG und Dota 2 übertroffen

Der raketenhafte Aufstieg des Survival Games ist klar und deutlich messbar. Laut Steam Zahlen hat es nicht nur in zweieinhalb Wochen 3 Millionen Kopien verkauft. Sondern Valheim hat nun auch in seinen Spielerzahlen PUBG übertroffen, CS: GO und auch Dota 2 hinter sich gelassen. Die Begeisterung der Spieler lässt sich nicht nur in den Zahlen erkennen.

Mittlerweile hat die Community begonnen dem Spiel ihren kreativen Touch zu verpassen. Im Spiel werden wahre Kunstwerke geschaffen im Bau-Modus. Spieler bauen unter anderem so beeindruckenden Dinge, wie den Star Wars Millenium Falcon. Es ist einfach fantastisch zu sehen, zu was Gamer in der Lage sind. Vermutlich ist es genau dieses kreative Element, dass Spieler zu Valheim statt PUBG zieht.

Valheim ist erhältlich auf Steam.