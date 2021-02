Valheim: Wikinger Survival verkauft 1 Million Stück in 8 Tagen auf Steam

Valheim Ingame Screenshot © Iron Gate AB

Ein neues Survival Game erobert die Steam Charts. Valheim wurde in nur 8 Tagen 1 Million Mal verkauft. Das Survival Game im Wikinger Setting schafft es, trotz eher simpler Grafik, die Spieler zu begeistern. Durch einen nicht zu gnadenlosen aber fordernden Survival Aspekt und die Einbindung der nordischen Mythologie, setzt Valheim einen guten Grundstein.

Valheim bereits auf 1 Million Rechnern

Das Survival Game ist zur Zeit auf Steam zu finden. Valheim wurde auf Steam bereits 1 Million mal gekauft und das in einem Zeitraum von nur 8 Tagen. Die Reviews überschlagen sich an Lob und auch die User Rezensionen fallen zu über 90 % positiv aus. Das Action Spiel bietet nämlich jede Menge an Spaß, Crafting welches man leicht erlenen kann und ein erstaunlich gutes Kampfsystem.

Die Survival Aspekte sind nicht zu gnadenlos. So ist es wichtig auf Hunger zu achten, aber nicht so dass man droht permanent zu verhungern. Es ist viel mehr wichtig für die Gesundheit und Stamina. Die Menge und Qualität der Speisen spielt hier eine wesentliche Rolle. Lange Abenteuer bzw. Reisen können an den Kräften des Charakters zehren. Temperatur ist ebenso ein Faktor den man nicht übersehen darf.

Streams und Downloadzahlen sprechen für Valheim

Zu sehr ins Detail kann ich leider nicht gehen, dafür müsste ich das Game testen. Aus jetziger Sicht jedoch, zieht sich ein Roter Faden durch die Spieler Kritiken. Valheim wurde 1 Million Mal runter geladen, weil es die Gamer fesseln kann und das macht neugierig.

Valheim ist zur Zeit auf Steam um € 16,79 erhältlich. Stürzt euch in euer eigenes Wikinger Survival.