Valheim: 2 Millionen Downloads erreicht

Valheim Nacht Screenshot © Iron Gate AB

Der Raketen-Start von Valheim scheint nicht aufzuhalten und so erreicht es bereits 2 Millionen Downloads. Entwickler Iron Gate haben diese Zahlen eben veröffentlicht. Die Marke mit 2 Millionen wurde nur 13 Tage nach Release erreicht und die Zahlen nehmen kein Ende. Es reißt nicht ab. Das Spiel bleibt auf der Spitze der Steam Charts und auch bei den aktiven Spielern sieht es großartig aus.

Valheim: 2 Millionen Downloads in 2 Wochen

Die Download Zahlen steigen vermutlich während dieser Artikel entsteht und so zeichnet sich die Erfolgskurve von Valheim klar ab. 160 Tausend aktive Spieler zu jedem Zeitpunkt, 127 Tausend Views auf Twitch und über 11 Tausend positive Reviews auf Steam. Das sind Zahlen, Daten Fakten von denen ein Entwicklerstudio nur träumen kann. Und Iron Gate erreicht diese Werte in nicht mal 2 Wochen.

Die 2 Millionen Downloads werden noch lange nicht das Ende von Valheim sein. Das Wikinger Survival erobert gerade die Massen und das mit Leichtigkeit. Was es aber ganz deutlich aufzeigt, ist dass es nicht immer die schönste Grafik ist, die Spieler fesselt und begeistert. Versteht mich nicht falsch, Valheim hat seinen eigenen Charme und sieht cool aus, für das was es verspricht. Und genau da ist der springende Punkt. Es hält was es verspricht.