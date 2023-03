Xbox Game Pass im März 2023: Alle Spiele, Updates & Perks

Microsoft veröffentlichte die vollständige Liste sämtlicher Spiele, Updates und Perks für den Xbox Game Pass im März 2023.

Valheim (Game Preview) startet am 14. März im Xbox Game Pass. - Bildmontage - (C) Iron Gate Studio, Microsoft

Der Xbox Game Pass im März 2023 hat für Survival-Fans einiges zu bieten. So gibt es Dead Space 2 und Dead Space 3 in der Cloud via EA Play. Außerdem startet am 14. März die Game Preview-Version von Valheim auf Xbox-Konsolen. Für Strategie-Fans wartet Sid Meier’s Civlization VI auf.

Auf der Update-Seite gibt es die dritte Season von Halo Infinite sowie das Fractal-Update für No Man’s Sky.

Wenn neue Spiele kommen, dann müssen auch wieder einige gehen. So verlassen unter anderem F1 2020, Goat Simulator und Marvel’s Guardians of the Galaxy den Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass im März 2023

Neue Spiele im Xbox Game Pass

7. März – Guilty Gear -Strive- (Cloud, Konsole und PC)

9. März – Dead Space 2 (Cloud) EA Play

9. März – Dead Space 3 (Cloud) EA Play

14. März – Valheim (Game Preview) (Konsole)

16. März – Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Konsole und PC)

21. März – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Fallout 76: Mutation Invasion

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Fractal Update

Jetzt verfügbar – Halo Infinite Season 3: Echoes Within

16. und 20. März – Sea of Thieves: The Forts of Fortune & 5th Anniversary Celebration

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Bis 9. März – Madden NFL 23: EA Play Supercharge Pack

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Corrupted Assault Rifle Bundle

Jetzt verfügbar – F1 22: Champions Content Bundle

Jetzt verfügbar – The Sims 4: Sleepover Sleepwear Set

Xbox Game Pass Quests

Overcooked! 2 (250 Punkte – Nur Ultimate): 30 Items anbrennen lassen

Signalis (5 Punkte): Einfach spielen

Verdiene ein Achievement in einem beliebigen Game Pass-Titel (50 Punkte)

