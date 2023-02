Halo Infinite – Lebenszeichen: Launch-Trailer für Season 3

Lebt Halo Infinite noch? Ja, 343 hat es nicht aufgegeben und präsentiert den Launch-Trailer zu Season 3 "Echoes Within".

Halo Infinite: Zwei Spartans sind stärker als einer. - (C) 343 Industries

Wie viele Spieler Halo Infinite noch tatsächlich hat ist schwer herauszufinden. Auf Steam sind es nur noch im Schnitt zwischen 3.300 Spieler, wobei der Höhepunkt irgendwo bei knapp 7.000 liegt. Zum Release erreichte Halo Infinite eine Spitze von 256.600 gleichzeitigen Spielern auf der Valve-Plattform. Am PC kann man den Shooter jedoch nicht nur auf Steam spielen, sondern via Windows Store herunterladen und zocken. Die Xbox-Zahlen sind unbekannt, aber es soll sich nicht mehr unter den TOP 5 der meistgespielten Xbox-Spiele befinden – seit längerer Zeit. Und nun präsentiert 343 Industries den Launch-Trailer zu Halo Infinite: Season 3 “Echoes Within”. Ein Lebenszeichen, dass endlich den Erfolg bringt?

Ich muss selbst zugeben: auch als großer Halo-Fan habe ich Infinite seit Längerem nicht mehr gestartet. Nachdem sich Probleme beim Matchmaking ergaben – ich spielte teilweise zu viert in großen Runden gegen 12 Gegner. Auch der Netzcode war alles andere als sauber und so ergaben sich Latenzprobleme, wo gar keine waren. Ich wechselte wie viele andere Shooter-Fans am PC wo anders hin. Nicht das Halo Infinite keine tolle Erfahrung ist, aber einen kaputten Multiplayer-Modus muss ich mir im Jahr 2023 nicht mehr geben.

Halo Infinite: Hoffnung liegt auf Season 3 “Echoes Within”

Tatsächlich gibt es wieder einen guten Grund, um weiterzuspielen. Also den Multiplayer-Modus. Der Launch-Trailer für Season 3 zeigt Inhalte, die Spieler erwarten dürfen. Dabei handelt es sich um das bisher größte Update für den Multiplayer-Modus. Es gibt eine neue Big Team Battle-Map namens Oasis, die neue Ausrüstung “Shroud Screen” und die neue Waffe “M392 Bandit”.

Auch neue Spielmodis sollen die verbliebende Community erfreuen: der Arena-Modus bekommt die Cliffhanger- und Chasm-Map. Diese Season wird auch Community-Kreationen hervorheben, darunter die “Art’s Room”-Map. Das Spielen dieser “Von Spielern gemacht”-Kreationen soll über die Community-Sammlung-Playlist ermöglicht werden, die es Spielern auch ermöglicht, viele XP zu verdienen.

Neuer Spielmodi für einsame Wölfe

Ein neuer Spielmodus namens “Escalation Slayer” hält ebenfalls Einzug ins Spiel von 343 Industries. Wie der Name schon sagt, bietet es eine Abwechslung zum regulären Free-for-all-Slayer-Modus für die einsamen Wolf-Spieler da draußen.

Season 3: Echoes Within startet am 7. März 2023 für Halo Infinite. Das Inhalts-Update wird kostenlos sein, also auch für alle, die die Einzelspieler-Kampagne nicht gekauft haben. Es wird auch wieder einen neuen 100-stufigen Battle Pass geben. Ob mehrere tausende Spieler deswegen zurückkehren werden? Wir werden es sehen.