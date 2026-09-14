Valheim ist nach fünf Jahren endlich fertig und plötzlich spielen wieder Hunderttausende

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fünf Jahre lang war Valheim im Early Access. Jetzt ist das Wikinger-Survival-Spiel endlich fertig. Und die Spielerzahlen zeigen ziemlich deutlich, dass viele Fans offenbar genau auf diesen Moment gewartet haben.

Mit dem Release der Version 1.0 erlebt Valheim auf Steam einen massiven Aufschwung. Zeitweise waren laut Steam DB wieder mehr als 300.000 Spieler gleichzeitig im Spiel. Damit kommt der Titel sogar wieder in die Nähe seiner großen Anfangszeit.

Fünf Jahre Early Access haben sich offenbar gelohnt

Als Valheim im Februar 2021 erstmals auf Steam erschien, entwickelte sich das Spiel innerhalb kürzester Zeit zu einem riesigen Überraschungserfolg. Hunderttausende Spieler strömten damals gleichzeitig in die nordische Welt.

Danach wurde es naturgemäß ruhiger. Das ist bei einem Survival-Spiel im Early Access auch nicht ungewöhnlich. Viele Spieler hatten irgendwann alles gesehen, was die damalige Version zu bieten hatte, und warteten auf neue Inhalte. Jetzt ist dieser Moment endlich gekommen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Die Vollversion bringt nach Ashlands unter anderem das Deep North als finales Biom, neue Gegner, Ausrüstung und einen weiteren Boss. Dazu kommen zahlreiche kleinere Verbesserungen und mehr als 50 neue Erfolge.

Plötzlich sind die Wikinger wieder überall

Der Effekt auf Steam ist deutlich sichtbar. Im September liegt die durchschnittliche Spielerzahl bislang bei mehr als 100.000 gleichzeitig aktiven Spielern, während der Peak bereits die Marke von 300.000 überschritten hat. Im August waren es dagegen im Schnitt nur knapp 16.000 Spieler. Das ist ein ziemlich heftiger Sprung.

Viele Spieler kehren also offenbar nach Jahren zurück, um endlich zu sehen, wie die Geschichte von Valheim abgeschlossen wurde. Gleichzeitig dürften auch zahlreiche neue Spieler neugierig geworden sein, nachdem das Spiel nun offiziell als fertige Version erhältlich ist.

Valheim ist wieder ein Steam-Hit

Besonders bemerkenswert ist das Comeback, weil Valheim bereits seit Jahren erhältlich ist. Trotzdem schafft es Iron Gate mit der 1.0-Version, den Survival-Hit wieder ins Gespräch zu bringen.

Ob die hohen Spielerzahlen dauerhaft bleiben, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Der Start ist aber eindeutig gelungen.