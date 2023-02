Valheim: Das Survival Game gibt’s ab März auch auf der Xbox

Der Vikinger Survival Simulator von Iron Gate AB hat jetzt, nach zwei Jahren ein offizielles Xbox Release Date erhalten und das ist nur mehr wenige Wochen weg.

Sehen so die nächsten Höhlen im Berg-Biom aus? (C) Iron Gate

Seit Valheim im Februar 2021 erschienen ist, ist es bei Spielern unglaublich beliebt. Nach dem Release, wurde es in den ersten 8 Tagen über eine Millionen Mal verkauft. Ein Ergebnis, dass bisher nur wenige Indie-Titel geschafft haben. Mit seiner Mischung aus Survival Game mit genau dem richtigen Schwierigkeitsgrad und den Einflüssen aus der nordischen Mythologie hat das Spiel scheinbar bei vielen Spielern genau ins Schwarze getroffen.

Konsolen Spieler haben aussetzten müssen. Bis jetzt.

Bisher haben Konsolen Spieler allerdings nicht bei dem Spaß mitmischen können. Das wird sich jetzt aber bald ändert. Der offizielle Twitter Account von Valheim hat jetzt nämlich den 14. März 2023 als Erscheinungsdatum für die Xbox Version des Spiels angekündigt.

WERBUNG

Zusätzlich zur Ankündigung hat es auch einen neuen Trailer für die Konsolen Version von Valheim gegeben. Der ist im Zuge des IGN Fan Fest veröffentlicht worden. Da kann man auch gleich sehen, wie das Spiel dann auf der Xbox aussehen wird. Erscheinen wird Valheim auf der Xbox One und der Xbox Series X.

Ganz fertig ist Valheim auf der Xbox aber auch noch nicht

Mit der Ankündigung das Valheim jetzt auch auf Konsolen erscheinen wird, haben sich viele Fans die Frage gestellt ob das Spiel so weit ist, die Early Access Phase zu verlassen. Ganz raus aus der Entwicklungsphase ist der Titel dann aber anscheinend doch noch nicht. Denn die Entwickler haben diese Gerüchte aber schnell widerlegt:

“It will launch on Game Preview, there’s still a lot left to add before the Game can leave early access.” schreiben die Entwickler auf Twitter. Auf der Positiven Seite bedeutet das allerdings, dass noch so einiges an Content auf uns zukommen wird.

Wann genau Valheim die Early Access Phase verlassen wird ist noch nicht bestätigt worden. Zumindest wissen wir aber jetzt das bald auch Konsolenspieler in der nordisch-mythischen Welt ums Überleben kämpfen können.

Valheim ist jetzt auf Windows PC, und ab 14. März auf Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.