Valheim könnte Minecraft ablösen

Valheim Screenshot © Iron Gate AB

Minecraft ist eines der meist besuchten Spiele weltweit. Ob Groß ob Klein, die Spielerzahlen in Minecraft sind bunt gemischt. Die meisten Minecraft Spieler sind im Spiel jedoch damit beschäftigt, sich eine eigene kleine Welt zu Bauen. Valheim könnte Minecraft nun ablösen, da man in dem Wikinger Survival ebenso schöne Projekte bauen kann. In Valheim sehen diese dafür realistischer aus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Valheim Holzbauten könnten Minecraft Blöcke ablösen

Die Berichte über beeindruckende Konstrukte in Minecraft sind zahlreich. Von der Zauberschule Hogwarts, über die USS Enterprise bis hin zu ganzen Städten. Kings Landing (Game of Thrones) und Minas Tirith (Herr der Ringe) wurden schon aus Blöcken nachgebaut. Dieser Aspekt ist mitunter die Lieblingsbeschäftigung der Gamer in Minecraft. Nun könnte aber Valheim Minecraft genau in dieser Disziplin ablösen.

Denn die Berichte über geniale Bauwerke in Valheim werden mehr und mehr. Der Millenium Falcon (Star Wars) und auch die Festung Barad-Dûr (Herr der Ringe) wurden schon aus Holz nachgebaut. Der Realismus im Wikinger Survival ist zwar nicht fotorealistisch, aber sieht doch um einiges besser aus als die Blöcke in Minecraft. Auf Reddit tauschen sich User bereits aus und fordern einander zu größeren und schöneren Festungen heraus.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Valheim ist nicht aufzuhalten

Valheim kann nicht nur Minecraft ablösen, sondern zieht derzeit in allen Charts nach vorne. Das Spiel wird von Gamern und Kritikern gleichermaßen gelobt und die Downloadzahlen bleiben nicht stehen. Das Survival Adventure, gepaart mit so unglaublich coolen Bau-Möglichkeiten, wird Spieler noch lange fesseln können. Valheim ist gekommen um zu bleiben.