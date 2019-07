Kürzlich wurde eine Umfrage zum Nintendo Switch Lite in Japan durchgeführt, die einige überraschende Ergebnisse erbrachte: Mehr als die Hälfte der befragten japanischen Gamer gab an, dass sie die neueste Handheld-Konsole von Nintendo nicht kaufen werde. Was dies besonders interessant macht, ist, dass Japan (und Asien im Allgemeinen) in der Regel Handheld- und Mobile-Games sehr stark nachgefragt sind. Diese Zahl scheint also viel größer zu sein, als man annehmen könnte.

Kotaku berichtet, dass die japanische Website Inside ihre Leserschaft in einer Umfrage zum Nintendo Switch Lite in Japan befragt hat. 5.191 japanische Spieler nahmen sich die Zeit, um zu antworten. Sie wählten eine der fünf Antworten aus, die so ziemlich alle individuellen Kaufsituationen abdeckten, in denen sich jemand befinden könnte.

Und die Ergebnisse der Switch Lite Japan-Umfrage waren wie folgt. 9% (342 Befragte) gaben an, dass sie keinen Nintendo Switch Lite kaufen, aber eine Standard-Nintendo Switch kaufen werden. Als nächstes gaben 10,4% der Befragten (insgesamt 393) an, dass sie überhaupt keinen Lite kaufen werden. Danach gaben 17,9% (676 Befragte) an, dass sie bereits eine Switch haben und trotzdem einen Lite kaufen werden. 29,4% (1.111 Befragte) besitzen keinen Switch, werden aber einen Lite kaufen, und 33,3% (1.258 Befragte) besitzen einen Switch und werden keinen Lite kaufen.

Fassen Sie diese Zahlen zusammen und die Endergebnisse zeigen, dass 52,7% der befragten japanischen Spieler (1.993 Befragte) aus dem einen oder anderen Grund keinen Switch Lite kaufen, während 47,3% (1.787 Befragte) den Lite tatsächlich kaufen werden.

Obwohl dies für Nintendo eine schlechte Nachricht zu sein scheint, entscheidet es nicht unbedingt über das Schicksal des Rest der Welt. Was in Japan beliebt oder unbeliebt ist, passt nicht immer zur westlichen Welt, und der Nintendo Switch Lite könnte sich in den USA und in Europa als Erfolg erweisen.