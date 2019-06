Famitsu (via Resetera.com) veröffentlichte die offiziellen Verkaufscharts aus der letzten Woche (27.5.-2.6. 2019). Dabei stellte sich Super Smash Bros. Ultimate wieder an die Spitze, weil es keine nennenswerten Neuerscheinungen gab.

In den TOP 10 der aktuellen Software-Charts aus Japan tut sich nicht wirklich viel. Noch immer sind 9 von 10 Titeln für die Nintendo Switch. Davon sind gleich 7 Titel davon von Nintendo selbst. Irgendwie ein Dauerläufer. Nur der neueste PS4-Exklusiv-Titel Days Gone „pfuscht“ ein wenig ins Werk.

Hier die aktuellen Software-Charts im Überblick:

1) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 9.087 (Aktuell) / 3.103.248 (Gesamt)

2) [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) – 8.467 / 799.250

3) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 7.867 / 2.318.053

4) [NSW] Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! (Pokémon Co.) – 5.912 / 1.541.306

5) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) – 5.512 / 3.078.583

6) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 4.695 / 1.328.235

7) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) – 4.635 / 625.770

8) [PS4] Days Gone (Sony Interactive Entertainment) – 3.807 / 174.815

9) [NSW] Yoshi’s Crafted World (Nintendo) – 3.792 / 141.952

10) [NSW] Super Mario Party (Nintendo) – 3.553 / 1.035.582

An der Hardware-Front hat sich auch nicht viel verändert, wie auch schon in den Wochen davor. Die Switch weit vor den PS4-Systemen. Die Xbox One bzw. Xbox One X? Die kaufen anscheinend nur Sammler in Japan, ansonsten könnte man sich diesen „Verkaufserfolg“ nicht erklären.

Die aktuellen Hardware-Charts im Überblick:

Nintendo Switch: 33,154 (8,217,273)

Playstation 4: 4,977 (6,934,184)

Play Station 4 Pro: 4,005 (1,171,757)

Xbox One S: 54 (90,347)

Xbox One X: 37 (15,427)

New Nintendo 2DS LL (inkl. Nintendo 2DS): 1,817 (1,625,487)

New Nintendo 3DS LL: 438 (5,878,970)

PlayStation Vita: 251 (5,860,523)