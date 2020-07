Ubisoft wird die Preise für PS5- und Xbox Series X-Spiele 2020 nicht anheben

Über die Einführung der PS5 und der Xbox Series X ist noch viel unklar, insbesondere was die Preise betrifft. Ubisoft seinerseits hat beschlossen, diesbezüglich zumindest im Vergleich zu anderen Publishern proaktiv zu werden. Das französische Unternehmen hat heute bestätigt, dass die Konsolenversionen der nächsten Generation für den Herbst 2020 zu einem Preis von 60 Euro erhältlich sein werden.

Ubisoft bestätigte seinen Startpreis der nächsten Generation während einer offiziellen Frage-und-Antwort-Sitzung zum Finanzergebnis am Mittwochmorgen, wie von Jason Schreier von Bloomberg bestätigt. Insbesondere sagte Ubisoft, dass Spiele der nächsten Generation, die diesen Herbst erscheinen, den gleichen Preis wie Spiele der aktuellen Generation haben werden, der 59,99 Euro beträgt.

Die Frage wurde aufgrund der kürzlich erfolgten Bestätigung gestellt, dass 2K Games nicht 60 Euro, sondern 70 Euro für die Next-Gen-Version von NBA 2K21 berechnet. 2K sagte über seine Preiserhöhung, dass es „den angebotenen Wert darstellen soll“. Bisher ist NBA 2K21 jedoch das einzige Spiel, das zu einem Preis von 69,99 Euro angekündigt wurde. Vorbestellungen für Spiele der nächsten Generation sind derzeit jedoch recht selten, so dass es möglicherweise nur eine Frage der Zeit ist, bis wir mehr Klarheit bekommen.

Big news: Ubisoft said on today's earnings call that their next-gen games this fall will be the same price as current-gen games ($60). Take-Two had announced that NBA 2K21 will be $70 on PS5 and Xbox Series X.

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020