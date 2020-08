Titanfall 3: EA deutet in einer Investoren-Konferenz darauf hin

Titanfall 2 - (C) EA

Eine kürzlich durchgeführte Telefonkonferenz hat auf die Möglichkeit einer Fortsetzung des von der Kritik gefeierten Titanfall 2 hingewiesen, dass bereits 2016 veröffentlicht wurde. Nach Respawns erfolgreicher Wiederbelebung von Titanfall auf Steam und dem Erfolg des kostenlosen Battle Royale-Spiels Apex Legends, dass auf Elementen von Titanfall aufbaut, ist es nicht verwunderlich das Titanfall 3 kommen wird.

Während der Finanzkonferenz zum ersten Quartal 2020 neckte Blake Jorgensen, Chief Financial Officer von EA, die Rückkehr der Titanfall-Serie in die Zukunft nach dem beispiellosen Erfolg von Apex Legends. Er besprach die Übernahme von Respawn, zu der Zeit, als das Studio tatsächlich an Titanfall 3 arbeitete, und dass Fans „Titanfall irgendwann auf der Straße sehen“ könnten. Ob dieser Hinweis zu einer vollwertigen Veröffentlichung wird oder nicht, muss noch bestätigt werden, aber die Nachrichten sind für die Fans dennoch aufregend.

Titanfall 3 in der Konzeptionsphase?

Angesichts der Tatsache, dass der Mitbegründer von Respawn Entertainment, Vince Zampella, erwähnte, dass sich Titanfall 2 beim Start besser hätte verkaufen sollen, ist es keine Überraschung, dass EA versucht, dem Spiel ein neues Erwachen zu verleihen. Da es sich bei dem Spiel technisch gesehen um ein Prequel handelt, das in der gleichen Welt wie Apex Legends spielt und dessen Battle Royale-Titel viele Waffen seines Vorgängers enthält, könnte Respawn die Geschichten der beiden Spiele einbinden, was einzigartig und innovativ wäre, zwei Spielmarken zu verbinden.

Was die Zukunft für Titanfall bereithält, ist noch unbekannt, und Respawn hat erst kürzlich erwähnt, dass sich Titanfall 3 nicht in der Entwicklung befindet. Aber mit dem Necken von Titanfall 2-Inhalten in Apex Legends könnte sich das Spiel in der Konzeptions- und Planungsphase befinden, und dies ist eine hervorragende Nachricht für Fans beider Spiele.

Titanfall 2 ist derzeit für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.