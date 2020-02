The Witcher – Staffel 2 auf NETFLIX: Mehr Sex-Szenen und neue Charaktere

The Witcher - (C) NETFLIX

Das Witcher-Franchise – egal ob es sich um Bücher, Videospiele oder die Netflix-Seire handelt – ist bekannt für seine Bereitschaft, sich viel Sex und Nacktheit zu gönnen. Die Produktion von Netflix war auch nicht schüchtern, einschließlich alles von Geralts Stopp in einem Bordell bis zu Yennefers magischer Orgie, und es klingt so, als würde Staffel 2 die Sex-Szenen steigern.

Lizzy Talbot hat sich der Crew für die zweite Staffel von The Witcher als Intimitätskoordinatorin angeschlossen, wie der Redanian Intelligence berichtet. Talbot ist in der Position für eine Reihe von bevorstehenden Shows aufgeführt, darunter Sky’s Intergalactic, HBO’s The Nevers und Netflix’s Bridgerton.

Diese Berufsbezeichnung hat in den letzten Jahren in Film und Fernsehen an Bedeutung gewonnen und dient im Grunde genommen als Stunt-Koordinator, allerdings nur für Sex-Szenen, um sicherzustellen, dass die Schauspieler sicher und bequem sind und dass eine klare Kommunikation darüber besteht, wie die Szene dargestellt wird. Im Idealfall bedeutet dies, dass es den Schauspielern am Set leichter fällt und das heiße Zeug im Fernsehen am Ende besser aussieht.

HBO begann 2018 mit dem Einsatz von Intimitätskoordinatoren und führte seitdem eine Richtlinie ein, die alle seine Shows künftig nutzen würden. Netflix folgte 2019 mit seiner Sex Education-Reihe. Da es in der ersten Staffel von The Witcher keinen Intimitätskoordinator gab, besteht eine gute Chance, dass die neue Staffel den Sex stärker in den Vordergrund stellt.

Neue Charaktere für die zweite The Witcher-Netflix-Staffel

Es sieht so aus, als würde es in der zweiten Staffel von The Witcher um die Hexer gehen – Betonung auf dem Plural. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass sich zwei weitere Schauspieler als mutierte Monsterjäger von Geralt der Besetzung der zweiten Staffel angeschlossen haben. Dies lässt Gerüchte über einen Zwischenstopp in Kaer Morhen in dieser Staffel umso wahrscheinlicher erscheinen.

Paul Bullion wird laut den zuverlässigen Witcher-Gerüchten des Redanian Intelligence als Lambert in die Besetzung aufgenommen. Bullion ist am bekanntesten für seinen Auftritt in Peaky Blinders (Wikipedia-Link) und er zeigt ein bekanntes Gesicht für Witcher-Spieler – er taucht während der gesamten Trilogie auf, einschließlich einer Hauptrolle in The Witcher 3.

Der gleiche Bericht legt nahe, dass Yasen Atour Coen ist – eine Figur, die während der Romanzeit stirbt, lange vor den Spielen. Sowohl Coen als auch Lambert trainieren Ciri bei Kaer Morhen während der Bücher. Wenn dieser Bogen Teil dieser Staffel sein wird, erklärt dies sicherlich, warum der Ciri-Schauspieler Freya Allan ein Foto von einem scheinbar Requisiten-Trainingsschwert geteilt hat.

Ciri has started her training at Kaer Morhen, it seems. pic.twitter.com/cgzvuDvR9e — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) February 6, 2020

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel in diesem Monat in Großbritannien beginnen und weitere Dreharbeiten in Schottland und Osteuropa erwartet werden. Wir wissen bereits das die kommenden Folgen ein lineareres Storytelling beinhalten werden.

Der Autor der Witcher-Bücher hat ein paar Worte darüber, was uns in Staffel 2 erwartet: „Das Leben ist im Grunde genommen verdammte Scheiße. Am besten halten Sie Ihre Erwartungen niedrig. Vielleicht wirst du angenehm überrascht sein.”

