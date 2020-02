NETFLIX-Serie von The Witcher, mit Henry Cavill, steigerte die Spieleverkäufe von The Witcher 3 astronmisch!

The Witcher 3: Wild Hunt - (C) CD Projekt RED

Berichten zufolge hat die Witcher Netflix-Serie den Umsatz des neuesten Videospiels astronomisch gesteigert. Obwohl die Netflix-Serie den Büchern genauer folgt als die Spiele und eine andere Sicht auf dasselbe Quellmaterial darstellt, als die spielbaren Teile der Serie, ist es ihr gelungen, erneut Interesse an den bereits beliebten Spielen zu wecken. Vor allem an The Witcher 3.



Das Spiel debütierte im Jahr 2015. Es gilt weithin als Meisterwerk seines Genres und ist seit seiner Veröffentlichung beliebt geblieben, was sogar einen Nintendo Switch-Port Jahre nach dem Erscheinen des Spiels inspirierte. Die Spiele unterscheiden sich stark von den Büchern, auf denen sie basieren. Die Netflix-Serie, die von der Popularität der Spiele inspiriert wurde, folgt dem Quellmaterial genauer. Und das hat wiederum mehr Interesse an den Spielen geweckt.

Ein neuer Bericht von The NPD Group zeigt, dass die Netflix-Serie den Umsatz der Spiele erheblich steigerte. Nach Angaben des Forschungsunternehmens stieg der Umsatz von The Witcher 3 im Dezember 2019 gegenüber dem Vorjahr um 554 Prozent. Ein Großteil davon war auf den Nintendo Switch-Port von The Witcher 3 zurückzuführen, aber nicht auf alle. Der Umsatz des Spiels auf Nicht-Nintendo-Plattformen stieg immer noch um 63 Prozent. Auf Steam konnte das Spiel neue Rekorde einfahren, wie wir berichtet haben.

Nicht nur The Witcher 3, auch die Romane verkauften sich besser

Die NPD-Gruppe gab außerdem bekannt, dass der Umsatz mit Büchern nach der Veröffentlichung der Netflix-Serie um 562 Prozent gestiegen ist – ein massiver Anstieg für die Romane. Die Serie selbst bietet einige erstaunliche Zahlen. Beeindruckende 75 Prozent der Zuschauer, die die erste Folge gestartet haben, haben mindestens 90 Prozent davon gesehen. Da geschätzte 19 Millionen mindestens 2 Minuten der ersten Folge gesehen haben, sind das viele Leute.

The Witcher, sowohl auf Netflix als auch in den Videospielen, ist bei den Fans sehr beliebt. Während ein anderes Spiel noch einige Zeit nicht auf den Markt kommen wird, arbeitet CD Projekt RED derzeit an dem mit Spannung erwarteten Cyberpunk 2077. Die Netflix-Serie zeigt keine Anzeichen, dass sie bald aufhören wird. Es ist unklar, wann oder ob Fans ein anderes Spiel sehen werden, aber angesichts der anhaltenden Beliebtheit von The Witcher ist es wahrscheinlich, dass Fans es irgendwann sehen werden. Alles zu The Witcher 4 haben wir euch hier, auf DailyGame, zusammengefasst.

The Witcher 3: Wild Hunt ist für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar