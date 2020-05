The Witcher-Serie schafft neuen Meilenstein in der Geschichte

The Witcher war in den letzten Jahren äußerst erfolgreich. So erfolgreich, dass der polnische Entwickler CD Projekt mittlerweile wertvoller ist, als Ubisoft. Immerhin der größte Videospiele-Publisher in Europa. Wie das Unternehmen hinter Geralt und V (aus Cyberpunk 2077) bekannt gegeben hat, konnte sich die Witcher-Serie über 50 Millionen Mal verkaufen. Das ist ein beachtlicher Anstieg von 33 Millionen vor zwei Jahren.

Über ihr offizielles Investor-Relations-Konto und auf Twitter gab CD Projekt außerdem an, dass ihr Umsatz im ersten Quartal 2020 193 Millionen PLN erreichte, was fast dem 2,5-fachen des Umsatzes im ersten Quartal 2019 entspricht. Laut CD Projekt war der starke Umsatz von The Witcher 3 dafür verantwortlich, während andere Veröffentlichungen – wie Thronebreaker: The Witcher Tales für die Nintendo Switch und GWENT auf Android-Geräten – ebenfalls dazu beitrugen.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020