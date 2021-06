The Witcher 4 auf der WitcherCon? Fehlanzeige! – Keine Ankündigung

The Witcher (C) CD Projekt Red - Fotomontage DailyGame.at

CD Projekt Red hat seinen guten Ruf mit Cyberpunk 2077 fast ruiniert, aber jetzt ist es draußen und läuft nach Monaten „einigermaßen“. Sogar der PlayStation Store nimmt das Spiel zurück ins Geschäft mit einem Warnhinweis. Nun wird es bald Zeit für das Studio, sich auf ein neues Spiel von The Witcher zu konzentrieren. Immerhin sagte der polnische Entwickler, dass man nach dem Start von Cyberpunk 2077 mit der Entwicklung des nächsten The Witcher-Spiels beginnen würde. Für die WitcherCon steigern sich die Erwartungen der Fans!

Die WitcherCon findet am 9. Juli 2021 statt, daher fragen sich Fans ob es eine Ankündigung geben wird. Nun ja, im Videospiel-Sektor wird sich nicht viel tun, aber wir dürften einen Blick auf die zweite Staffel der Netflix-Serie mit Henry Cavill bekommen.

Auf der offiziellen Webseite der WitcherCon heißt es, dass neue Ankündigungen stattfinden werden, aber es wird „kein neues The Witcher-Videospiel sein“.

Das kommt nicht all zu überraschend, immerhin war CD Projekt Red mit dem Einzelspieler-Modus von Cyberpunk 2077 länger beschäftigt als geplant. Das Action-Rollenspiel wurde mehrmals verschoben und mit einigen Bugs, die bis zur Unspielbarkeit auf den alten Konsolen führte, ausgeliefert. Der Aktienkurs raschelte nach unten und zwei große Updates wurden angekündigt. Auch wenn man jetzt davon ausgehen kann, das Cyberpunk 2077 flüssig läuft, es wird für die Entwickler noch einige Baustellen geben.

The Witcher 4: Start der Entwicklung gar erst 2022?

Im Jahr 2022 möchte CD Projekt Red mit mehreren Spielen gleichzeitig in die Entwicklung gehen. Das könnte bedeuten, dass das nächste The Witcher-Videospiel noch nicht ganz so weit gekommen ist, wie es sich Fans wohl wünschen würden. Da sie Spiele zukünftig „näher an der Veröffentlichung vermarkten möchten“ werden wir von The Witcher 4 wohl die nächsten Jahre nichts hören.

Zumindest eine kleine Videospiel-Ankündigung könnte sich dann doch auf der WitcherCon verbreiten: Der Release-Termin der PS5- und Xbox Series X/S-Version von The Witcher 3: Wild Hunt.