The Witcher Staffel 2: Set-Fotos zeigen Geralt (Henry Cavill) und Roach

The Witcher (Staffel 2) mit Henry Cavill als Geralt - (C) Netflix

Ähnlich wie bei den meisten großen Fernseh- und Filmproduktionen wurden die Dreharbeiten zu The Witcher, Staffel 2, Anfang dieses Jahres wegen der Covid-19-Pandemie eingestellt. Die Produktion von The Witcher wurde jedoch im vergangenen August wieder aufgenommen. Fans der TV-Serie (und der Spiele) konnten aufatmen.

Neue Fotos, die von The Witcher-Set in Yorkshire aufgenommen wurden, sind kürzlich online aufgetaucht und zeigen eines der bekanntesten Duos der Show: Geralt und sein treues Pferd Roach. Die Fotos wurden von einem Twitter-User namens DRAutoart aufgenommen, der sagte, die The Witcher-Crew habe vor seinem Studio gefilmt. Es gibt mehrere Einstellungen von Henry Cavil, der Geralt spielt, und er ist auf einem Foto zu sehen, das an der Tür seines Wohnwagens hängt. Ein anderer sieht den Schauspieler unter einem Regenschirm am Set herumlaufen.

Netflix has been filming just outside of my studio door all week! The Witcher season 2. Caught a glimpse of Geralt of Rivia a few times & watched them clean the (fake) blood off Roach! Pretty special 🐺 #thewitcher #geraltofrivia #geralt #witcher #roach #netflix #henrycavill pic.twitter.com/nGTMBJvjWu — DR AutoArt (@DRAutoart) October 30, 2020

Geralt und Roach in Gefahr? Jede Menge Kunstblut in The Witcher Staffel 2

Ein interessantes Foto, das am Set von The Witcher Staffel 2 aufgenommen wurde, zeigt die Crew, wie sie Kunstblut von Roach entfernt. Dies könnte bedeuten, dass das Pferd gerade eine blutige Kampfsequenz gedreht hat. Im Moment ist es schwierig zu sagen, was diese Szene sein könnte. Wir müssen wohl alle darauf warten, bis die zweite Staffel auf Netflix verfügbar ist.

In der Zwischenzeit sind die neuesten Fotos nicht die ersten, die außerhalb des Sets der Show veröffentlicht werden. Anfang Oktober gab der offizielle Twitter-Account von The Witcher auf Netflix den Fans eine Vorschau auf die Kostümdesigns für Ciri und Yennefer. Fans der Show sollten in der Lage sein zu sagen, dass diese Bilder klare Darstellungen davon sind, wie sehr sich beide Charaktere seit der ersten Staffel verändert haben.

Ciri, die Kronprinzessin von Cintra, scheint in ihrem neuen Kostüm weniger königlich auszusehen und eher bereit zu sein, ihre Ausbildung bei Geralt zu beginnen. Die zweite Staffel des Hexers wird Ciri aus ihrer Rolle als „Jungfrau in Not“ herausholen und sie in die starke Kriegerin verwandeln, auf die in der letzten Staffel stark hingewiesen wurde.

Die 2. Staffel von The Witcher kommt 2021 auf Netflix.