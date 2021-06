The Witcher: Netflix arbeitet an Season 2 und einer WitcherCon

The Witcher (Henry Cavill) Season 2 © Netflix, Foto: Jay Maidment

Netflix hat wohl große Pläne mit dem Witcher Franchise. Nicht nur kommt nun die Season 2 von the Witcher sondern auch eine eigene WitcherCon. Die ersten Bilder zu Season 2 wurden gestern auf Twitter veröffentlicht. Dabei bekommen Fans kleine Snippets und Teaser der kommenden Staffel. Was Fans jedoch auf der Convention mit dem passenden Titel „WitcherCon“ erwarten soll, das bleibt spannend.

The Witcher Season 2

Die Dreharbeiten zur Season 2 von the Witcher waren aufgrund der Pandemie zu einem langen Halt gekommen. Im April wurden endlich die finalen Szenen gedreht und abgeschlossen. Die ersten Bilder zur kommenden Staffel sind nun auch öffentlich. Das Setting und auch die ungefähre Story, aber auch Neuzugänge bei der Besetzung wurden der Presse mitgeteilt.

In der zweiten Staffel zur Netflix Serie, wird Geralt Prinzessin Cirilla nach Kaer Morhen bringen. Den Ort an dem er aufgewachsen ist. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ciri vor der mysteriösen Kraft zu beschützen die sie in sich trägt. Während vor den Toren des Schlosses die Könige, Menschen, Elfen und Dämonen sich bekriegen um die Macht in den Landen zu beherrschen.

Die WitcherCon 2021 bit CD Projekt Red

Bevor ihr euch alle zu sehr freut, dass CD Projekt Red mit an Bord ist. Auf der offiziellen Webseite des Events wurde mit Nachdruck Betont, dass kein neues Game bei der WitcherCon verkündet wird. Es ist aber damit zu rechnen, dass mehr Infos und Bilder zur Season 2 von The Witcher gezeigt werden. Auch dass im Rahmen dieses „Festes“ das Franchise etwas gefeiert wird.

Immerhin erfreuen sich die Witcher Spiele, die Bücher und auch die Serie einer sehr großen und eingefleischten Fangemeinde. Da keine genauen Infos zu der Convention preisgegeben wurden, kann man vermutlich auch mit Cosplays rechnen (Vermutung der Redaktion) oder auch Gastauftritte der Schauspieler aus der Netflix Serie. Es ist auf jeden Fall ein Event mit dem niemand gerechnet hat.