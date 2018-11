Bethesda Games sind riesige, weitläufte Rollenspiele. Der einzige Haken an der Geschichte sind zu Rechte die technischen Mängel. Bei The Elder Scrolls 6 sollte sich das ändern, sagt zumindest der Skyblivion Modder Kyle Rebel.

Obwohl Bethesda ständig daran herumbastelt ist die Creation Engine schon ein wenig angestaubt. Die Games sind technisch einfach nicht mehr am neuesten Stand. Laut Kyle Rebel, der die Führung des ehrgeizigen und beliebten Skyrim-Mods namens Skyblivion hat, der alle Cyrodiils von Oblivion mit den Skyrim-Erstellungswerkzeugen remastert und neu erstellt, ist die Creation Engine überholt und wünscht sich eine bessere Engine in The Elder Scrolls 6.

„Man merkt der Creation Engine definitiv ihr Alter an. Was den Umgang mit Texturen angeht, möchte ich fast sagen, dass die Methode altertümlich ist. Sie ist sehr ineffektiv“, so Rebel gegenüber Gamestar. „Es ist auch sehr schwierig, Waffen und Rüstungen gut und wie echtes Metall aussehen zu lassen. Für The Elder Scrolls 6 will ich unbedingt eine bessere Engine.“

The Elder Scrolls 6 ist zwar offiziell angekündigt worden, erwartet aber in absehbarer Zeit nicht viel davon. Es wird (sehr) wahrscheinlich nicht einmal auf Konsolen der aktuellen Generation starten.

