The Elder Scrolls 6 hat noch einen langen, sehr langen Weg vor sich. Und Bethesda macht uns auch keine falschen Hoffnungen auf einen baldigen Release!

Im Gespräch mit Gamespot.com auf der PAX Australia sagte Matt Firor von ZeniMax Online Studios diese Woche, im Bezug auf den Release-Termin von The Elder Scrolls 6, dass man nur die „Zeit-Abstände der bisherigen The Elder Scrolls-Games anschauen“ muss.

Damit bekommen wir eine „Idee“ wie lange wir damit rechnen dürfen und erkennen selbst „dass es nicht so bald kommen wird“.

Er füge hinzu: „Bis dahin wird es eine andere Konsolen-Generation geben.“

Dieses Kommentar von Firor deckt sich mit den Aussagen von Bethesda Game Studios-Boss Todd Howard auf der E3 2018. In einem Interview während der Show sagte er, dass sich The Elder Scrolls 6 in der Vor-Produktion befinde und nicht in einem spielbaren Zustand sei. Howard sagte auch, das die Technologie, die man sich für das Game wünsche, „näher kommt“. Sprich der Release von PlayStation 5 und Xbox Scarlett (Xbox 4) rücke näher.

Rechnet also nicht vor 2021 damit. Eher später. Vielleicht haben wir hier auch schon den Titel für das nächste The Elder Scrolls-Abenteuer gefunden! Mehr zu The Elder Scrolls 6 findet ihr auch in unserem Games-Blog-Eintrag zum „baldigen Release“.

