The Elder Scrolls 6: Nächster Leak sorgt für Ärger – Kommt die große Enttäuschung 2026?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Geduld der Elder Scrolls-Community wird erneut auf die Probe gestellt. Nach einem frischen Leak befürchten viele Fans, dass wir von The Elder Scrolls 6 womöglich länger nichts sehen. Und das ausgerechnet wegen Starfield.

Letzte Woche berichteten Insider, dass die nächste große Starfield-Erweiterung auf 2026 verschoben werden könnte. Angeblich will Bethesda diese mit dem Release der PS5-Version zusammenlegen. Für viele Spieler wirft das jedoch eine unangenehme Frage auf: Wenn 2026 Starfield im Mittelpunkt steht, was bedeutet das nächste TES?

Werbung

Leak löst hitzige Fan-Diskussion aus

In den Foren kocht die Stimmung hoch. Einige Fans vermuten, dass Bethesda seine Ressourcen entweder voll auf TES6 konzentriert oder sich schlicht übernommen hat. Viele Reddit-Nutzer hoffen dabei, dass der beliebte Entwickler von The Elder Scrolls und Fallout nur eine „Rumpfmannschaft für Starfield“ zurückgelassen habe. Der Rest solle mit „voller Kraft“ bei TES6 sein. Manche sehen es sogar so, dass der aktuelle Fokus von Bethesda gar nicht bei The Elder Scrolls VI liegt.

Eine Person bringt es auf den Punkt: „Es war nie abzusehen, dass wir TES VI im Jahr 2026 sehen würden. Ich erwarte es nicht vor 2028.“ – Damit liegt der Kommentar wohl goldrichtig. Obwohl The Elder Scrolls 6 bereits bei der E3 2018 (!) angekündigt wurde, war von einem Release-Termin im Jahr 2026 nie die Rede. Nicht einmal in glaubhaften Gerüchten. Mit einem Release im Jahr 2028 ist frühestens auszugehen, so unsere Einschätzung!

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

The Elder Scrolls 6: Warum die Fans so ungeduldig sind

Die Ungeduld der Fans ist nicht von ungefähr. Der letzte Hauptteil, Skyrim, erschien übrigens im Jahr 2011, also vor 14 Jahren. Seitdem gab es zig verschiedene Versionen und kürzlich ein Remaster des 2006 (PC, Xbox 360) erstmals veröffentlichten Oblivion. Seit der Ankündigung von TES6 vor mittlerweile 7 Jahren sind die Informationen sehr dünn. Inzwischen setzten Konkurrenz-Titel wie Baldur’s Gate 3 neue Genre-Maßstäbe. Starfield (2023; PC, Xbox Series) konnte die Elder Scrolls-Fans leider nicht abholen. Während einige Spieler das Weltraum-Setting lieben, vermissen andere den „Bethesda-Charme“, den man aus Fallout und The Elder Scrolls kennt.

Werbung

Sollte Bethesda 2026 die zweite Starfield-Erweiterung priorisieren, könnten TES6-Fans leer ausgehen. Zumindest in Sachen neuer Infos oder Trailer. Ob The Elder Scrolls 6 wirklich unter den neuen Starfield-Plänen leiden wird, ist noch unklar. Sicher ist nur: Die Community will endlich handfeste Details. Und das vor 2026.