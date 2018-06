Bethesda zeigte uns letzte Woche auf der E3 2018 nur ein Logo und eine Fantasy-Kulisse zu The Elder Scrolls 6. Das ist, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich alles, was wir für eine Weile bekommen werden. Warum also das Spiel so früh ankündigen?

Wir Gamer lieben Gerüchte. Eigentlich nicht, weil es mit unseren „Gefühlen“ spielt, aber lesen tun wir diese sogenannten „Klick-Artikel“ dennoch. Wann gibt es endlich etwas Neues zu GTA 6 oder The Elder Scrolls 6? Nachdem zum Erstgenannten Rockstar noch eine Weile sich unter Verschluß halten wird zeigte uns Bethesda einen ersten Blick auf The Elder Scrolls 6. Deshalb nochmals die Fragestellung: Warum also The Elder Scrolls 6 so früh ankündigen, wenn es nichts zu sehen gibt?

Besserer Überblick für unsere Zukunftsgestaltung?

Bethesda-Sprachrohr Pete Hines beleuchtete diese Frage während eines Chinwags mit FZ.se, wo er die Entscheidung im Wesentlichen auf die Tatsache hinwies, dass das Studio den Spielern einen besseren Überblick über ihre Zukunftspläne geben wolle.

„Vor ein paar Jahren habe ich mit Todd [Howard] darüber gesprochen, mit allen zu klären, dass TES6 nicht unser nächstes Spiel sein wird, und wir hatten zwei andere große Spiele, die wir zuerst machen wollten. Das hatten wir schon vor einigen Jahren gemacht, aber wir waren sehr vage darüber, was diese beiden anderen Titel waren „, erklärte Hines. „Also war es nur in Gesprächen mit ihm [und] Leuten in meinem Team zu sagen, schau, warum denken wir nicht darüber nach, ein bisschen mehr von einer Roadmap für das Studio zu machen, die den Leuten erklärt, ‚Hier ist was wir sind tun-ja, wir machen dieses Spiel namens Starfield und hier ist, was es ist, und ja, wir werden Elder Scrolls 6 machen, aber wir haben diese anderen zwei Spiele zu entwickeln und zu machen, zuerst. Es ist nur so, damit die Leute besser wissen, wo wir sind und wohin wir gehen.“

Schön das man intern bei Bethesda Bescheid weiß, wann The Elder Scrolls 6 auf den Markt kommen wird. Der Titel befindet sich derzeit in der Vorproduktionsphase, also ist es noch ein langer Weg bis zum Release!

Vielleicht eines der ersten Games für die nächste Xbox oder der PlayStation 5? Oder möchte uns Bethesda unsere Lebensplanung damit vorgeben? Sollen wir unsere Urlaubsplanung nach dem Release von ihren Games richten…