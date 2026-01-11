Xbox-Post entfacht neue Hoffnung auf The Elder Scrolls 6 im Jahr 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal braucht es keine Trailer, keine Leaks und keine Insider. Manchmal reicht ein einziger Satz. Genau das ist jetzt passiert und Fans von The Elder Scrolls 6 kennen dieses Gefühl nur zu gut. Mit einem scheinbar harmlosen Kommentar auf X.com hat der offizielle Xbox-Account erneut die Fantasie einer Community befeuert, die seit Jahren zwischen Geduld und Verzweiflung schwankt. Das Ergebnis: Hoffnung. Wieder einmal.

Ausgangspunkt war ein offizieller Xbox-Post vom 08. Januar 2026. Darin bestätigte Microsoft, dass am 22. Januar ein neuer Xbox Developer Direct stattfindet. Gezeigt werden sollen unter anderem Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation.

Soweit, so erwartet. Doch dann antwortete Xbox auf einen User, der schrieb, er freue sich mehr auf Forza Horizon 6 als auf GTA 6, mit einem kurzen Satz von Xbox: „Big year for games ending in 6, though.“

Warum Fans sofort an Elder Scrolls 6 denken

Rational betrachtet ist die Sache klar. Xbox bezieht sich sehr wahrscheinlich einfach auf die genannten Titel: Forza Horizon 6, vielleicht Fable 6-ähnliche Symbolik. Ende der Geschichte. Emotional sieht das anders aus. Für viele Fans war die „6“ sofort ein Trigger. Denn seit der kurzen Teaser-Ankündigung im Jahr 2018 ist The Elder Scrolls 6 das vielleicht berühmteste „Irgendwann“-Spiel der Branche. Sieben Jahre Funkstille, abgesehen von gelegentlichen Wörtern, aber keinen Bildern. Bethesda-Chef Todd Howard sagte selbst mehrfach, das Spiel sei noch „eine lange Zeit entfernt“. Und doch: Jedes kleine Signal wird seziert, interpretiert, weitergesponnen.

In den Antworten unter dem Tweet zeigt sich genau diese Zerrissenheit. Einige Fans wissen ganz genau, dass sie sich hier wahrscheinlich etwas einreden. Andere schreiben offen, dass sie sich „nicht noch einmal täuschen lassen wollen“. Und trotzdem sind sie wieder da. Das ist kein neues Phänomen. „Elder of Scrolls“-Fans leben seit Jahren in einem Zustand zwischen Realismus und Wunschdenken. Jeder Xbox-Showcase, jede Bethesda-Präsentation, jedes Emoji wird auf mögliche Hinweise abgeklopft. Und passiert ist nie etwas.

Die nüchterne Realität

Objektiv betrachtet spricht aktuell wenig dafür, dass The Elder Scrolls 6 beim kommenden Developer Direct eine Rolle spielt. Xbox hat das Line-up klar benannt. Bethesda arbeitet noch immer intensiv an anderen Projekten, und die Entwicklung des Spiels gilt weiterhin als langfristig. Der wahrscheinlichste Fall bleibt daher: Der Kommentar war ein lockerer Social-Media-Spruch. Nicht mehr. Nicht weniger.

Und trotzdem zeigt dieser Moment etwas Wichtiges. TES6 ist längst mehr als ein Spiel in Entwicklung. Es ist ein Symbol. Für Geduld. Für Erwartung. Für eine Generation von Spielern, die mit Skyrim aufgewachsen ist und wissen will, wie diese Welt weitergeht. Dass ein einzelner Satz reicht, um diese Hoffnung neu zu entfachen, sagt alles über die emotionale Bindung dieser Community.

Nein, dieser Xbox-Post ist sehr wahrscheinlich kein versteckter Hinweis auf Elder Scrolls 6. Aber er zeigt, wie aufgeladen das Thema ist. Wie wenig es braucht, um alte Träume wieder hervorzuholen. Für 2026 sollten wir uns von Bethesda zu diesem Thema nicht all zu viel erhoffen. Mit der geplanten Starfield-Erweiterung samt PS5-Release sieht es anders aus.

