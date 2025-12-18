The Elder Scrolls 6 kommt wohl frühestens 2028 – Fans fürchten weiteres Warten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der bekannte Content Creator Reece „KiwiTalkz“ Reilly hat auf X.com (vormals Twitter) eine Einschätzung geteilt, die aktuell in der TES-Community hohe Wellen schlägt. Seiner Aussage nach wird The Elder Scrolls 6 frühestens 2028 erscheinen, mit einer „hohen Wahrscheinlichkeit“, dass sich der Release sogar auf 2029 verschiebt. Wichtig dabei: Der Insider betont selbst, dass es sich nicht um eine offizielle Enthüllung handelt, sondern um Informationen aus Gesprächen mit ehemaligen Bethesda-Entwicklern sowie internen Einschätzungen, die er aus Interviews ableitet. Entsprechend sollte man die Aussage mit Vorsicht genießen, aber komplett ignoriert wird sie von der Community nicht.

Gerade auf Reddit, unter anderem im Subreddit r/TESVI, löste das Statement eine intensive Diskussion aus. Viele Fans reagierten frustriert, einige sogar resigniert. Ein Kommentar bringt die Dimension des Wartens auf den Punkt: Sollte TES 6 tatsächlich erst nach 2028 erscheinen, hätte es länger von Teil 5 zu Teil 6 gedauert als von Arena bis Skyrim zusammen. Ein Gedanke, der selbst langjährige Fans schlucken lässt.

Werbung

Starfield als Schatten über The Elder Scrolls 6

Ein zentrales Thema in der Debatte ist Starfield. Für viele Spieler steht das Sci-Fi-RPG sinnbildlich für die Angst, dass Bethesda den Anschluss verloren haben könnte. Zahlreiche Kommentare machen deutlich, dass Starfield nicht nur als „durchschnittlich“ wahrgenommen wurde, sondern für manche sogar aktiv den Hype auf TES 6 zerstört hat. Weniger wegen einzelner Bugs, sondern wegen grundsätzlicher Designentscheidungen: leere Welten, repetitive POIs, veraltete Dialoge und eine Engine, die für einige schlicht nicht mehr zeitgemäß wirkt.

Andere Stimmen sind deutlich differenzierter. Sie betonen, dass Starfield kein schlechtes Spiel sei, sondern „okay“ und genau das sei das eigentliche Problem. Von einem Studio, das einst Skyrim erschaffen hat, erwarten viele mehr als solide Mittelmäßigkeit. Diese Erwartungshaltung hängt nun wie ein Nebel über The Elder Scrolls 6.

Hohe Erwartungen, sinkende Zuversicht

Was sich durch fast alle Diskussionen zieht, ist ein gemeinsames Gefühl: Die Vorfreude ist noch da, aber sie ist vorsichtiger geworden. Viele Fans rechnen inzwischen fest damit, dass TES6 polarisieren wird. Der Vergleich mit Metroid Prime 4 fällt häufiger. Ein Spiel, das trotz langer Entwicklung wahrscheinlich gut verkauft wird, aber möglicherweise nicht den legendären Status seiner Vorgänger erreicht.

Werbung

Gleichzeitig gibt es auch Hoffnung. Einige Nutzer argumentieren, dass Bethesda Starfield gebraucht habe, um neue Ideen auszuprobieren und dass genau diese Lektionen nun in TES 6 einfließen könnten. Ob das gelingt, bleibt offen.

Fest steht: Je länger The Elder Scrolls 6 auf sich warten lässt, desto größer wird der Erwartungsdruck. Und nach über einem Jahrzehnt seit Skyrim wird es für Bethesda immer schwerer, einfach „nur ein gutes RPG“ abzuliefern. Die Fans erwarten nichts weniger als eine Rückkehr zur Spitze. Ob das Bethesda gelingen wird? Sollte das Rollenspiel tatsächlich erst 2028 (oder sogar 2029) erscheinen, wären mehr als 10 Jahre seit der Anküdigung vergangen. The Elder Scrolls 6 wurde am 10. Juni 2018 während der Bethesda-Pressekonferenz auf der E3 2018 gezeigt. Zwar nur ein kurzer Teaser-Trailer, aber schon der sorgte für große Fan-Hoffnungen. Damals begann man jedoch erst mit der „Vorproduktion“. Die volle Produktion startete wohl erst Ende 2023, nachdem Starfield veröffentlicht wurde.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!