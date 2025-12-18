Starfield vor dem großen Upgrade: Raumflug ohne Ladebildschirme?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Starfield war eines der meistdiskutierten Spiele seiner Generation. Als erste neue Marke von Bethesda seit Jahrzehnten sollte es das Skyrim- und Fallout-Gefühl ins Weltall bringen. Doch nach dem Release blieb bei vielen Spielerinnen und Spielern ein bitterer Beigeschmack: zu viele Ladebildschirme, zu wenig handgefertigter Content und ein Raumflug-System, das sich eher wie ein Menü als wie echte Freiheit anfühlte. Auch das erste DLC Shattered Space konnte diese Kritikpunkte für viele nicht ausräumen. Auch wenn sich die Entwickler Mühe gaben.

Jetzt gibt es jedoch neue Hoffnung. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten wurde das nächste große Starfield-Update bzw. DLC kürzlich hinter verschlossenen Türen präsentiert und genau dort soll Bethesda an den größten Schwächen des Spiels angesetzt haben.

Starfield 2.0: Raumflug ohne Ladebildschirm? Genau das soll kommen!

Der größte Punkt: Weltraumreisen. Mehrere Quellen (u.a. WindowsCentral.com) sprechen davon, dass Starfield sich endlich von seinem stark fragmentierten Raumflug lösen könnte. Statt ständigem Wechsel zwischen Menüs und Ladebildschirmen soll sich der Flug deutlich freier, flüssiger und zusammenhängender anfühlen. Kein kompletter „No Man’s Sky“-Ansatz, aber spürbar mehr Immersion und Kontrolle. Möglich wird das offenbar durch größere technische Upgrades der Creation Engine, die auch für zukünftige Bethesda-Titel relevant sein sollen.

Die Unreal Engine ist dabei weiter kein Thema. Bethesda bleibt seiner Technologie treu, verbessert sie aber grundlegend. Auch Weltraumschlachten sollen davon profitieren: dynamischer, direkter und weniger statisch. Für viele Fans wäre genau das der entscheidende Schritt, um Starfield endlich sein volles Potenzial entfalten zu lassen.

PS5- und Switch 2-Version angeblich in Arbeit

Besonders brisant: Laut früheren Berichten soll Starfield 2026 für die PS5 erscheinen, nun ist sogar von einer Nintendo Switch 2-Version die Rede. Bethesda habe das Spiel bereits stark für leistungsschwächere Hardware optimiert, damit es auch für Handhelds wie der Switch 2 funktioniert. Damit würde Starfield endgültig den Weg vieler ehemaliger Xbox-Exklusivtitel gehen und ein deutlich größeres Publikum erreichen.

Auffällig ist, dass nicht alle Insider von einem kompletten Neustart sprechen. Einige dämpfen die Erwartungen und warnen davor, von einem „Cyberpunk 2077-Moment“ auszugehen. Andere, die angeblich bei der Präsentation dabei waren, die wohl persönlich von Todd Howard geleitet wurde, zeigen sich deutlich optimistischer.

Klar ist: Starfield braucht keinen kompletten Neuanfang, aber gezielte Verbesserungen. Mehr Abwechslung bei POIs, sinnvollere Belohnungen, dichtere Inhalte, genau hier könnte das neue DLC ansetzen. Bereits 2023, als ich das Spiel für den PC getestet habe, lobte ich die riesige Spielwelt und die fantastischen Quest-Design-Momente. Aber das umständliche Menü-System und die Navigation haben für mich einfach zu viel kaputt gemacht. Ein „grandioses Space-RPG mit spitzen Ecken“ mit viel Potenzial, aber mit typischen Bethesda-Schwächen. Vielleicht macht Bethesda endlich das Starfield (2.0), dass wir schon damals erwartet hätten.

Starfield 2.0: Release wohl 2026

Ursprünglich war die Erweiterung offenbar für 2025 geplant, wurde aber intern verschoben. Aktuell deutet vieles auf die erste Hälfte von 2026 hin, auch wenn einige Quellen eher von später im Jahr sprechen. Bethesdas Ressourcen sind derzeit stark durch Elder Scrolls 6 und den Erfolg der Fallout-Serie gebunden, was Starfields Zukunft zusätzlich beeinflusst.

Ob das kommende DLC, möglicherweise unter dem Codenamen „Terran Armada“, Starfield’s Vermächtnis aufwertet, bleibt abzuwarten.

