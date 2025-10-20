PS5-Version von Starfield erst 2026? – Release mit zweiten DLC wohl geplant

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Update vom 20. Oktober 2025: Der bekannte Gaming-Insider NateTheHate wurde kürzlich auf X.com (ehemals Twitter) gefragt, ob er neue Informationen zum PS5-Start von Starfield habe. Der Insider antwortete: „Ich glaube, die Ankündigung wird 2026 erfolgen, sofern sich die Pläne nicht ändern.“

Damit dürfte immer klarer werden, dass die PlayStation 5-Version des Bethesda-Spiels wohl dieses Jahr nicht mehr erscheinen wird. Womöglich wird die PS5-Fassung erst zum Release des zweiten DLC kommen, der irgendwann im Frühjahr 2026 erscheinen soll.

Ursprünglicher Beitrag vom 24. Mai 2025:

Starfield bald für PS5? – Insider ist sich sicher: Ankündigung noch 2025 möglich!

Kommt Starfield tatsächlich auf die PlayStation 5? Eine Frage die wir uns schon länger stellen, nachdem Gerüchte laut geworden sind! Selbst Xbox-Chef Phil Spencer hätte nichts dagegen. Laut dem bekannten Branchen-Insider NateTheHate soll genau das geschehen – und zwar schon bald. In einem neuen Beitrag auf X.com (ehemals Twitter) schreibt er, dass die PS5-Version von Starfield bereits geplant sei und die offizielle Ankündigung noch dieses Jahr erfolgen dürfte.

„Starfield is coming to PS5 & intent should be announced this year. It’s just a matter of when,“ so der Wortlaut. Viele Fans spekulieren, dass Microsoft das Spiel im Rahmen eines kommenden Xbox-Showcase ankündigen könnte. Gerade dort soll auch der nächste große DLC gezeigt werden, was perfekt zum Release eines potenziellen „Complete Edition“-Pakets passen würde – ähnlich wie es bei anderen Multiplattform-Titeln üblich ist.

Auf Reddit sehen das viele ähnlich. Ein Nutzer schreibt: „Ich stelle mir vor, dass sie die PS5-Version veröffentlichen, nachdem die DLCs abgeschlossen sind – als Komplettedition.“ Doch andere warnen vor übertriebenen Erwartungen. Racing-Games wie Forza seien auf PlayStation ebenfalls nicht günstiger – warum also sollte Starfield auf Sonys Konsole als „Schnäppchen“ erscheinen?

Starfield für PS5: Preisfrage und Inhalte: Wieder kein DLC?

Ein weiterer Diskussionspunkt ist der mögliche Preis: Einige User fürchten, dass Bethesda erneut den Vollpreis verlangen könnte – selbst für ein dann zwei Jahre altes Spiel – und die DLCs separat verkauft. Gerade Shattered Space, der erste große Story-DLC, wurde laut vielen Stimmen eher lauwarm aufgenommen. Die Erwartungen an kommende Inhalte sind deshalb gedämpft.

Trotz der Kritik an Starfield verteidigen viele Reddit-Nutzer Bethesda vehement. Ein besonders gelikter Kommentar bringt es auf den Punkt: „Das beste Bethesda-Spiel ist immer das, das ich mit 12 gespielt habe. Das schlechteste ist das neue.“

Und tatsächlich: Viele Fans zeigen sich müde von pauschaler Kritik, die sich wie ein Muster von Daggerfall über Oblivion bis hin zu Starfield zieht. Andere meinen, die Probleme lägen weniger an der Engine (Creation Engine 2), sondern eher am Gamedesign und der Quest-Gestaltung – vor allem im Vergleich zu Fallout 4 oder Skyrim.

Wenn die Gerüchte stimmen – und NateTheHate lag in der Vergangenheit oft richtig – dann ist Starfield für PS5 keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Gut möglich, dass Microsoft damit bis nach dem nächsten großen DLC wartet. Wir werden sehen.

Starfield ist für Xbox Series X/S und Windows PC erhältlich. Zum Release sagte ich im Test über das Rollenspiel von Bethesda: „Starfield bietet ein großes Potenzial, das mit zukünftigen Updates und Verbesserungen noch besser genutzt werden kann. Zum Release gibt es zu viele ‚Macken‘.“ – 8 von 10.

