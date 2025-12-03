DailyGame
Metroid Prime 4: Deutliche Grafik- und Performance-Sprünge auf der Nintendo Switch 2

Cross-Gen-Vergleich zeigt klare Vorteile für die neue Hardware. In diesem Video wird die Switch- mit der Switch 2-Version von Metroid Prime 4 verglichen.

Metroid Prime 4: Beyond ist eines der wichtigsten Cross-Generation-Projekte von Nintendo für 2025 und erscheint morgen gleichzeitig für die Nintendo Switch und die leistungsstärkere Switch 2. Der Titel markiert Samus Arans Rückkehr, diesmal auf dem Planeten Viewros, wo sie der dortigen Lamorn-Zivilisation zur Seite steht und erneut ihrem alten Rivalen Sylux gegenübertritt.

Im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht jedoch der technische Vergleich zwischen beiden Konsolen und hier zeigen sich deutliche Unterschiede.

Metroid Prime 4: Beyond – Performance-Modi und Bildqualität im Vergleich

Der auffälligste Unterschied betrifft die Bildrate. Auf der originalen Nintendo Switch läuft Metroid Prime 4 ausschließlich mit 60 FPS.

Die Switch 2 bietet dagegen zwei verschiedene Modi:

  • 60-FPS-Qualitätsmodus
  • 120-FPS-Performance-Modus

Damit können Spieler erstmals selbst entscheiden, ob ihnen höhere Bildschärfe oder ein extrem geschmeidiges Spielerlebnis wichtiger ist.

Auch bei der Auflösung gibt es große Unterschiede:

Nintendo Switch 2

  • Qualitätsmodus: 1440p; hochskaliert auf 4K
  • Performance-Modus: 1080p, niedrigere Texturqualität
  • Stabile Performance in beiden Modi

Nintendo Switch

  • Docked: meist 900p
  • Handheld: rund 540p
  • Sichtbar reduzierte Textur- und Schattenqualität

Die insgesamt eher geringen Unterschiede bei anderen grafischen Details, etwa LOD oder Effekten, lassen darauf schließen, dass die Entwicklung zunächst primär für die erste Switch erfolgte, bevor die Switch 2-Version von Metroid Prime 4: Beyond optimiert wurde.

Deutlich schnellere Ladezeiten auf der Switch 2

Ein weiterer Vorteil der Switch 2: Ladezeiten fallen etwa fünfmal kürzer aus als auf der ursprünglichen Konsole. Für ein Spiel mit großen Arealen, vielen Übergängen und komplexen Innenräumen ist dies ein spürbarer Fortschritt und sorgt für einen deutlich flüssigeren Spielfluss.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint morgen, am 04. Dezember 2025, für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Der Titel wurde massiv vor Release geleakt, nachdem einige Händler die Retail-Version bereits vorab verkauften.

