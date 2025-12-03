Metroid Prime 4: Deutliche Grafik- und Performance-Sprünge auf der Nintendo Switch 2

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Metroid Prime 4: Beyond ist eines der wichtigsten Cross-Generation-Projekte von Nintendo für 2025 und erscheint morgen gleichzeitig für die Nintendo Switch und die leistungsstärkere Switch 2. Der Titel markiert Samus Arans Rückkehr, diesmal auf dem Planeten Viewros, wo sie der dortigen Lamorn-Zivilisation zur Seite steht und erneut ihrem alten Rivalen Sylux gegenübertritt.

Im Mittelpunkt vieler Diskussionen steht jedoch der technische Vergleich zwischen beiden Konsolen und hier zeigen sich deutliche Unterschiede.

Metroid Prime 4: Beyond – Performance-Modi und Bildqualität im Vergleich

Der auffälligste Unterschied betrifft die Bildrate. Auf der originalen Nintendo Switch läuft Metroid Prime 4 ausschließlich mit 60 FPS.

Die Switch 2 bietet dagegen zwei verschiedene Modi:

60-FPS-Qualitätsmodus

120-FPS-Performance-Modus

Damit können Spieler erstmals selbst entscheiden, ob ihnen höhere Bildschärfe oder ein extrem geschmeidiges Spielerlebnis wichtiger ist.

Auch bei der Auflösung gibt es große Unterschiede:

Nintendo Switch 2

Qualitätsmodus: 1440p; hochskaliert auf 4K

1440p; hochskaliert auf Performance-Modus: 1080p , niedrigere Texturqualität

, niedrigere Texturqualität Stabile Performance in beiden Modi

Nintendo Switch

Docked: meist 900p

meist Handheld: rund 540p

rund Sichtbar reduzierte Textur- und Schattenqualität

Die insgesamt eher geringen Unterschiede bei anderen grafischen Details, etwa LOD oder Effekten, lassen darauf schließen, dass die Entwicklung zunächst primär für die erste Switch erfolgte, bevor die Switch 2-Version von Metroid Prime 4: Beyond optimiert wurde.

Deutlich schnellere Ladezeiten auf der Switch 2

Ein weiterer Vorteil der Switch 2: Ladezeiten fallen etwa fünfmal kürzer aus als auf der ursprünglichen Konsole. Für ein Spiel mit großen Arealen, vielen Übergängen und komplexen Innenräumen ist dies ein spürbarer Fortschritt und sorgt für einen deutlich flüssigeren Spielfluss.

Metroid Prime 4: Beyond erscheint morgen, am 04. Dezember 2025, für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Der Titel wurde massiv vor Release geleakt, nachdem einige Händler die Retail-Version bereits vorab verkauften.

