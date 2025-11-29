Metroid Prime 4 vor Release geleakt – Spoiler-Welle überschwemmt das Netz

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Metroid Prime 4: Beyond ist noch nicht einmal offiziell erschienen und trotzdem kursieren bereits erste Gameplay-Eindrücke und Story-Spoiler im Netz. Grund dafür: Mehrere Händler scheinen das Spiel verfrüht ausgeliefert zu haben. Nur fünf Tage vor dem offiziellen Launch gelangen erste physische Kopien in Umlauf, was zu einer massiven Spoiler-Welle auf Social Media führt.

„Content Creator“ veröffentlichten bereits Unboxing-Videos sowie ausführliche Reviews. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass einige Exemplare tatsächlich in freier Wildbahn gelandet sind. Auch Fotos zeigen, dass Händler bereits Metroid-Prime 4 in den Verkaufsregalen bestücken. Nintendo hat sich bisher nicht offiziell geäußert, dürfte aber nicht erfreut darüber sein. Wir selbst werden uns daran natürlich NICHT beteiligen.

