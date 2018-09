Bethesda könnte sich hinter unserem Rücken gerade die Rechte für den Titel zum kommenden The Elder Scrolls Teil gesichert haben. Am 10.September hat Zenimax Inc. den Antrag zur Sicherung von dem Namen „Redfall“ gestellt. Der Antrag gilt für eine „Computer Spiel Software die auf Computer und Konsolen genutzt werden kann“. Mehr wissen wir im Wesentlichen nicht.

Überbewerten dürfen wir diese Meldung allerdings auch nicht. Immerhin sichern sich Firmen andauernd irgendwelche Ideen und Namen die sie haben. Bethesda hat auf der E3 überhaupt nur einmal angekündigt hat, dass ein TES: 6 kommen wird. Mehr auch nicht. Von einem „Redfall“ war nirgendwo die Rede.

Andererseits: Schon bei The Elder Scolls V: Skyrim wurde „Skyrim“ als einzelner Name geschützt. „Redfall“ könnte rein theoretisch dem selben Muster folgen. Und Bethesdas Titel „Starfield“ wurde auch über eine Markenanmeldung entdeckt. Also wer weiß?

