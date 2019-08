The Elder Scolls: Skyblivion ist ein Fanprojekt, welches schon einige Jahre in Entwicklung ist. Der neue Teaser Trailer sieht wunderschön aus wie wir finden. Sehr am besten selbst!

Ungefähr 7 Jahre lang entwickeln die Fans von Oblivion nun den Mod namens Skyblivion. Das ist, wie der Name schon andeutet, Oblivion welches mit der Skyrim Enginge läuft. Oblivion in der gewohnten schönen Skyrim-Grafik wenn man so sagen will. Über 50 Amateur-und Profi-Entwickler arbeiten daran dem Spiel einen schönen neuen Look zu geben. Wie man am Teaser Trailer erkennen kann, gelingt das auch.

Erscheinungsdatum unbekannt

Zwar kann man noch kein Erscheinungsdatum sagen, allerdings dürfte die Entwicklung des Mods langsam sich dem Ende zuneigen. Die äußere Welt dürfte den Entwicklern nach fast fertig sein. Allerdings gibt es noch einiges zu tun bei den Quests. Hilfe wird vor allem von CK-Moddern und Texture Artists benötigt.

Derzeit ist der Mod übrigens komplett in Englisch. Ob wie bei Morroblivion eine Übersetzung auch ins Deutsche erscheinen wird ist unklar. Sollte der Mod bald erscheinen, wäre es eine nette Ablenkung vor der Wartezeit auf TES: 6 Redfall.