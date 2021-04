Tencent bringt eine Konsole die aussieht wie eine Switch und einen Controller hat wie PlayStation/Xbox

Tencent bringt eine Handheld-Konsole die PC-Spiele spielt. Sogar einen Windows-Button gibt es. Ansonsten wurden die tasten wie bei einer Xbox angeordnet. - (C) Tencent

Obwohl man Tencent eher für ausgezeichnete mobile Spiele kennt, hat das Unternehmen aus China in letzter Zeit viel in Cloud-, Konsolen- und PC-Spiele investiert. Zusätzlich zum Videospiele-Markt ist Tencent auch Eigentümer von Tencent QQ und WeChat, die zwei am häufigsten Instant Messanger in China.

Tencent kennt man. Jeder der League of Legends und Ring of Elysium gespielt hat, spielt ein Spiel des chinesischen Publishers. Auch Epic Games, die für Fortnite und den Epic Games Store bekannt sind, gehören teilweise Tencent. Call of Duty Online und PUBG Mobile sind Titel von Tencent. Mit der eigenen Konsole ist es also nicht weit hergeholt.

Tencent-Controller: Eine Mischung aus Xbox- und DualSense-Controller

Mit einem neuen Patent für einen Controller sieht es aus, als hätten der PlayStation- und der Xbox-Controller gemeinsam ein Baby. Die am schnellsten erkennbare Ähnlichkeit ist die Position der analogen Sticks und des D-Pads, dass mit der Xbox-Vorlage ident ist. Das Touchpad und die benachbarten Tasten könnten direkt vom DualSense-Controller der PS5 sein.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Tencent steigt in den AAA-Games-Markt ein

Kapital ist nicht das Problem für den chinesischen Riesen. Der neueste Cloud-Gaming-Dienst „Start“ belegt, dass man es kann. Wenn dieser neue Controller tatsächlich verkauft werden soll, ist es sinnvoll, dass Tencent ihn entweder mit „Start“ kompatibel macht oder ihn möglicherweise als Controller eines Drittanbieters verkauft.

Unabhängig von der Implementierung des Controllers (falls vorhanden) deuten die neuesten Bewegungen von Tencent und mehrere Investitionen in Unternehmen wie Epic Games, Activision Blizzard und Ubisoft darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise größere Dinge im Visier hat.

Eine Handheld-Konsole die aussieht wie eine Switch und Xbox-Tasten hat

Es ist erwähnenswert, dass Tencent kürzlich ein weiteres Patent erhalten hat, dieses für eine Handheld-Konsole, die dem Nintendo Switch ähnelt, jedoch über Xbox-bezogene Tasten verfügt. Beispielsweise sind die Tasten mit denen der Xbox identisch, und die analogen Sticks sind ebenfalls leicht abgewinkelt, um dem Layout des Xbox-Controllers zu ähneln.

Interessanterweise enthält dieses Patent auch die Schaltfläche „Windows“ auf einer Tastatur, die zusammen mit dem Patenttitel „PC Video Game Console“ anzeigt, dass die Konsole PC-Spiele spielen wird. Nach der Veröffentlichung könnte diese Plattform leicht ein Hauptkonkurrent des Nintendo Switch sein.

In den Unterlagen des Patents wird jedoch keine Dockingstation erwähnt. Also ist es ein reiner Handheld.