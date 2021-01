Epic Games ist offiziell das beliebteste Gaming-Unternehmen der Welt

Epic Games Logo

Laut einer Studie einer britischen Veröffentlichung gilt Epic Games, Entwickler von Fortnite, in der überwiegenden Mehrheit der Länder der Welt als das weltweit beliebteste Gaming-Unternehmen. Das Wachstum von Epic Games in den 30 Jahren seines Bestehens ist geradezu faszinierend. Vor allem in den letzten 3 Jahren!

Das Unternehmen hatte Ende der neunziger Jahre einige Hits wie Unreal. Während des folgenden Jahrzehnts haben Unreal, seine Ausgründungen und der Aufstieg von Gears of War den Erfolg von Epic Games begründet, ebenso wie die wegweisende Grafik-Engine Unreal Engine. Es gab jedoch Zeiten, in denen Epic am Rande des Abgrunds war und dank der Beteiligung von Tencent 2012 „überlebte“. Nach dem Erfolg von PUBG zimmerte Epic Games in 4 Monaten den Battle Royale-Modus von Fortnite. Damit verdiente man im Jahr 2018 alleine 3 Milliarden US-Dollar.

Epic Games stärker als Nintendo!

Die in Großbritannien ansässige Publikation BusinessFinancing.co.uk war neugierig auf die weltweit beliebtesten Verbrauchermarken und verwendete Google Keyword Planner, um die meistgesuchte Marke (Gaming-Unternehmen) in jedem Land zu ermitteln. Von rund 190 Ländern ist Epic Games die dominierende Gaming-Unternehmen in 141 Ländern und hat 4.716.375 Suchanfragen erhalten.

Die Veröffentlichung ergab, dass Nintendo auf dem zweiten Platz liegt und 24 Länder mit insgesamt 3.120.010 weltweiten Suchanfragen dominiert. Das beliebte Mobile-Gaming-Unternehmen Gameloft belegt den dritten Platz. In der Zwischenzeit folgen Atari und Activision auf den Plätzen drei und vier.

Dass Epic und Nintendo ganz oben auf der Liste stehen, ist keine Überraschung. Durch die regelmäßigen Updates und lizenzierten Crossover-Inhalte von Fortnite steht der Name von Epic Games ganz sicher ganz oben auf vielen Suchanfragen. Der Epic Games Store hilft dem Unternehmen zweifellos auch in dieser Hinsicht, zu dominieren. Und Nintendo ist Nintendo. Was überraschend erscheint, ist die relativ niedrige Platzierung von Activision, in Anbetracht von Call of Duty.

Bemerkenswert ist auch das Fehlen von PlayStation und Xbox in diesem Ranking. Immerhin gab es im November 2020 den größten Konsolen-Launch seit jeher.