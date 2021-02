Epic Games Store: Kommende Jahre mehr Exklusivtitel denn je

Epic Games Logo

Man kann es kaum glauben, der Epic Games Store ist gerade mal zwei Jahre alt. Mit einem eigenen Launcher und Community, wuchs der Store in Kürze zum absolut dominierenden Fan Favoriten. Auch wenn der alt eingesessene Steam Store die breiteste Masse an Gamern hat. So ist Epic Games ständig im Wachstum und holt nicht nur auf, sondern ist in aller Munde.

Epic bleibt Epic mit noch mehr Exklusivtiteln in den nächsten 2 Jahren

Ein Repräsentant von Epic Games sprach mit PC Gamer über die künftige Strategie in Sachen Exklusivität. Mit einer simplen Kampfansage: „Wir planen in den nächsten zwei Jahren mehr Exklusivtitel als wir bis Dato auf dem Markt haben!“ Diese Ansage spricht für sich selbst. Die derzeitigen Exklusivtitel rangieren von kleineren Indie-Titeln bis hin zu großen Blockbustern wie Borderlands 3.

CEO Tim Sweeney sagte auch einst, dass er die Strategie der Exklusivtitel im Epic Games Store als beste Strategie gegen solche Giganten wie Steam sieht. Auf Twitter wurde nun auch das erste Live Event angekündigt. am 11.02.2021 lädt Epic Games ein zu neuen Ankündigungen, Gameplay Demos und Dev Talk. So ein Event gab es bei Epic Games bis Dato noch nicht, wird aber aller Voraussicht nach zu einer neuen Tradition und einem Fan- beziehungsweise News-Spektakel werden.