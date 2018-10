Sony, Microsoft oder Nintendo – wer hat die ideale Spielkonsole auf dem Markt? Diese Frage kann man nur subjektiv beantworten und meist dreht es sich dabei um eines: Die Exklusivtitel und Spielereihen, die man mit den jeweiligen Marken verbindet.

Sony hat in den 90er Jahren als Newcomer in der Konsolenwelt zahlreiche Spielereihen aufgebaut und hält diese bis heute als Exklusivtitel. Auch bei Nintendo verbindet man die Marke mit populären Spielereihen wie Mario, Zelda, Kirby oder Smash Bros. Bei Microsoft ist dies etwas anders, denn gerade das Thema Exklusivtitel hat viele Fans in den letzten Jahren enttäuscht. Microsoft verbindet man zwar nach wie vor mit Exklusivtiteln wie Halo, Forza oder Gears of War aber viel mehr ist es leider nicht. Die Zahl der Exklusivtitel kann man beinahe an einer Hand abzählen. Bei der Konkurrenz Sony und Nintendo kann man auf eine scheinbar unendliche Anzahl von exklusiven Spielereihen zurückgreifen. Doch sind es selbstverständlich nicht nur die Exklusivtitel, die für den Kauf einer Konsole verantwortlich sind. Doch ist es für viele Gamer eben einer der wesentlichen Faktoren. Nachfolgend beleuchten wir einmal im Detail, was die Exklusivtitel für Konsolen bedeuten.

Nintendo macht es der Konkurrenz seit Langem erfolgreich vor

Nintendo ist Konsolenhersteller, Publisher und Entwickler in einem. Das Traditionsunternehmen hat über die letzten zwanzig bis dreißig Jahren so viele Spielereihen und IPs entwickelt, wie kaum ein anderes Unternehmen. Das war mitunter auch erforderlich, da seit dem Nintendo 64 viele Dritthersteller nur noch eingeschränkt für Nintendo Spiele entwickelt haben. Sony hatte bereits Mitte der 90er Jahre viele Marken und IPs, die ehemals Nintendo vorbehalten waren, für sich gewinnen können. Das wohl populärste Beispiel dafür ist Final Fantasy, das ab Teil sieben nicht mehr für Nintendo sondern auf einer Sony Konsole verfügbar war. Nintendo machte aus der Not eine Tugend und entwickelte fleißig weitere Spielereihen. In dieser Zeit erblickte beispielweise das inzwischen legendäre Super Smash Bros das Licht der Welt. Nintendo hatte es über viele Konsolengenerationen geschafft ein eigenes Spiele-Lineup zu produzieren, das auch ohne Dritthersteller auskommen würde. Nintendo steht für bunte, leicht zugängliche Spiele. Dadurch erhalten Nintendo Konsolen mitunter auch den Beinamen einer Kinderkonsole. Bei der Nintendo Wii und dem Massen-Phänomen einer innovativen Bewegungssteuerung sind schließlich auch gefühlt unzählige sogenannte Casual Spiele dazu gekommen. Damit sind Spiele gemeint, die auch Gelegenheitsspieler und Familien ansprechen, die ansonsten eher gar keine Berührungspunkte mit Videospielen haben. Insbesondere durch die Bewegungssteuerung erhielt die Nintendo Wii die wohl meisten Exklusivtitel über alle Konsolengenerationen hinweg.

Sony mischte seit Mitte der 90er Jahren die Videospieleindustrie auf

Ursprünglich wollten Nintendo und Sony für eine CD-basierte Konsole kooperieren. Der Deal kam schließlich nicht zu Stande und Sony entwickelte diese Konsole alleine. Es war die Geburtsstunde der Sony Playstation. Seit Mitte der 90er Jahre hat Sony es verstanden so viele Entwickler wie möglich mit exklusiven Spielen und Spielereihen an die Marke Playstation zu binden. Seit dieser Zeit sind unzählige Marken und IPs entstanden. Darunter können Titel in der Zeit der ersten Sony Playstation wie Crash Bandicoot, Spyro the Dragon oder Ridge Racer genannt werden. Auch mit der Einführung der Sony Playstation 2 kamen neue Marken wie Kingdom Hearts oder God of War dazu, die bis heute zu den wohl populärsten Spielen überhaupt gehören. Auch mit der Sony Playstation 3 und 4 kamen unentwegt neue Titel hinzu. Es gibt so viele exklusive japanische RPGs, Nischen- und Indietitel, die auf Konsole nur für die Playstation zu haben sind. Es würden den Rahmen sprengend diese hier weiter aufzuführen. Neben Nintendo hat Sony die wohl meisten Exklusivtitel überhaupt. Durch die zahlreichen Reboots und Remaster haben sich die damaligen Exklusivtitel teilweise zu Multiplatform-Titeln entwickelt. Das ist in Zeiten von wechselnden Lizenzen üblich, aber für viele Spieler sind Marken wie Crash Bandicoot fest mit der Playstation verbunden, auch wenn diese inzwischen für Konsolen von Microsoft und Nintendo in neuer Version zur Verfügung stehen.

Die Versäumnisse von Microsoft und das Schatten-Dasein der XBOX One

Microsoft machte mit Einführung der XBOX Konsole im Jahr 2002 vieles richtig. Es wurde in wenigen Jahren XBOX live aufgebaut und Online Gaming einer breiten Masse zur Verfügung gestellt. Bereits bei der ersten XBOX konnte man zahlreiche Spiele-Entwickler verpflichten exklusive für die XBOX zu entwickeln. Als populäres Beispiel kann hier Sega genannt werden, die so viele Spiele nur für die XBOX entwickelten, dass einige Sega Fans glaubten die Konsole XBOX sei von Sega selbst und ein Nachfolger der populären Dreamcast. Mit der XBOX 360 konnte Microsoft den Erfolg der Konsole noch deutlich ausbauen und sogar zeitweise Sony mit der Playstation 3 hinter sich lassen. In dieser Zeit wurde viel investiert um zahlreiche Exklusivtitel auf der XBOX 360 zu haben. Die Anzahl der exklusiven Spiele auf der XBOX 360 ist weitaus höher, als einige glauben mögen. In dieser Zeit wurde versucht insbesondere auch den japanischen Markt zu erobern und dafür viel Geld in exklusive Deals mit japanischen Entwickler-Studios investiert. Das waren hervorragenden Zeiten für XBOX Fans, denn mit Einführung der XBOX One wurde bald darauf vieles anders. Während zu Beginn noch einige Titel exklusive für die Konsolen erschienen, waren es bald darauf nur noch die bekannten Marken und IPs von Microsoft selbst. Doch jährlich ein neues Forza reicht selbst den hartgesottenen Fans nicht aus. Während auf den Konsolen der Konkurrenz teils hunderte Spiele exklusiv sind, ist die Anzahl bei Microsoft in dieser Konsolengeneration verschwindend gering. Das ist einer der Gründe, warum die Anzahl der Verkäufe der XBOX One deutlich geringer sind als die der Sony Playstation 4 oder Nintendo Switch. Immerhin scheint man bei Microsoft verstanden zu haben, was die Fans sich wünschen. So wurde auf der letzten Computerspielemesse E3 in Los Angeles angekündigt, dass man einige Entwicklerstudios aufgekauft und übernommen habe. Es werden somit mehr exklusive Spiele kommen, aber bis diese entwickelt sind und wirklich auf dem Markt ankommen, wird es wohl noch einige Zeit dauern.

Exklusivtitel sind nicht alles, aber sie spiegeln die Marke wieder

Exklusivtitel sind nicht alles und machen nur einen kleinen Teil des Gamings aus. Massen-Phänomene wie Counter Strike GO sind auf allen Plattformen vom PC bis zur Konsole vertreten. ESports und Online Wetten wie <a href=“https://www.counterstrikebetting.com/“>Counterstrikebetting</a> würden nicht auf exklusiven Plattformen funktionieren. Aber was wäre Nintendo oder Mario, Sony ohne God of War oder Microsoft ohne Halo? Es sind einzelne Titel und Marken, die ikonisch sind. Fans identifizieren sich mit einer Marke, weil sie Mario lieben oder früher Sonic bei Sega. Oder eben die erwachsenen Spieler, die bevorzugt Halo oder God of War spielen. Es ist sicherlich nicht das einzige Argument für oder gegen eine Konsole, aber für einige Spieler das i-Tüpfelchen, das die Entscheidung mit beeinflusst. Mal ehrlich, wer hat nicht schon einmal neidisch auf die andere Marke geschielt, weil man diesen oder jenen Titel nur dort spielen konnte? Das wird hoffentlich auch in Zukunft so bleiben, denn es macht das Gaming so vielschichtig und interessant. Selbst Microsoft hat erkannt, dass man ausschließlich mit Mutiplattform-Titeln und moderner Technik nicht im Konsolenkampf überleben kann. Wahrscheinlich werden in Zukunft mehr Spiele vor allem zeitlich z.B. für ein halbes Jahr exklusiv bleiben. Das wird einiges kosten, aber auch neue Käufer und Spieler erreichen. Es bleibt weiter spannend, wer die nächsten Generation dominieren und beeinflussen wird und wohin die Exklusivtitel sich bewegen.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.