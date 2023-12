Tekken 8 Demo ab heute für PS5 verfügbar

Die Demoversion von Tekken 8 steht ab sofort zum Download für die PlayStation 5 bereit. PC- und Xbox-Spieler werden die Tekken 8 Demo am 21. Dezember spielen können. Nach einem kurzen Teaser auf der Evolution Championship Series hat Bandai Namco offiziell Tekken 8 für September 2022 angekündigt. Der japanische Entwickler und Publisher tat dies mit einem zweiminütigen Trailer, in dem Filmsequenzen mit auffälligem Gameplay kombiniert wurden.

Mehr als ein Jahr später ist die Tekken 8 Demo im PlayStation Store erschienen. Für ein kostenloses Testspiel ist die Demo ziemlich umfangreich und bietet Zugang zu nicht weniger als fünf Modi: Story, Arcade Quest, Super Ghost Battle, Galerie und Versus. Natürlich ist keiner dieser Modi vollständig verfügbar, aber Fans der Serie sollten hier dennoch stundenlange Unterhaltung finden. Aufgrund ihres episodischen Charakters haben die Tekken 8 Story Mode- und Arcade Quest-Demos bestimmte Endzeitpunkte. In der Zwischenzeit sind Galerie, Super Ghost Battle und Versus mit eingeschränkter Funktionalität in dieser Testversion des Spiels enthalten.

Insgesamt enthält die Tekken 8 Demo vier spielbare Charaktere: Jin, Kazuya, Nina und Paul. Die Liste der enthaltenen Kampfstadien ist etwas kürzer und umfasst Sanctum, Yakushima und die Abendvariante von Urban Square. Dennoch bieten diese drei Levels einiges an Abwechslung, von der Waldhöhle von Sanctum über die sumpfige Insel Yakushima bis hin zu einem bunten, vom Times Square inspirierten Stadtzentrum.

Bandai Namco hat bereits damit begonnen, die Server des Spiels im Rahmen eines geschlossenen Betatests zu testen, der in den kommenden Wochen fortgesetzt werden soll. In der Tekken 8-Demo fehlt jedoch überraschenderweise jegliche Unterstützung für Online-Spiele, da die PS5-eigene Remote Play-Funktion nicht berücksichtigt wird. Die Testversion unterstützt lokalen Multiplayer für bis zu zwei Spieler im Versus-Modus. Sie enthält außerdem die Standardklausel, dass sich der Inhalt der Demo noch ändern kann.

PlayStation warriors, your time is now 🤜🤛

The #TEKKEN8 Demo is now available on #PS5! pic.twitter.com/mGTlQqh4gR

— TEKKEN (@TEKKEN) December 14, 2023