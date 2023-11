Playstation Store: Gerichtsurteil bringt Kunden Geld ein

Nach einer Entscheidung des britischen Berufungsgerichts für den Wettbewerb sieht sich das japanische Unternehmen Sony mit einer milliardenschweren Klage konfrontiert. Die Klage beruht auf der Vermutung, dass Sony im hauseigenen Playstation Store unfaire Bedingungen für Entwickler und Kunden geschaffen hat.

Deshalb wurde bereits im August 2022 von Alex Neil, einem Anwalt für Verbraucherrechte, eine Klage eingereicht, die eine Entschädigung forderte. Und auch wenn Sonys Anwälte von Beginn an darauf beharrten, dass die Klage weder Hand noch Fuß hätte, wollen sie sie anfechten. Das Gericht hat nun entschieden, dass der Fall nicht zurückgewiesen, sondern weitergeleitet wird, was einen mehrjährigen Prozess zur Folge hat.

Playstation-Kunden können an Geld kommen

Ein Urteil in diesem Fall könnte hingegen nicht nur für die vermeintlich geschädigten Game-Entwickler von Relevanz sein. Denn so stehen auch Kunden des Playstations Store eine Entschädigung zu, sollte es in dem Fall zu einer Verurteilung durch das Gericht kommen. Denn die Sammelklage sieht vor, dass Kunden, die die zwischen dem 19. August 2016 und dem 19. August 2022 im PlayStation Store eingekauft haben, eine Entschädigung in Höhe von 67 bis 562 £ plus Zinsen zusteht. Davon betroffen seien demnach insgesamt 8,9 Millionen Kunden, die nun vermutlich genauso eifrig auf das Urteil warten.

Doch wie bereits angemerkt, wird Sony das Urteil vehement anfechten. Ein Ende des Prozesses könnte daher noch lange dauern, da Sonys Anwälte daran interessiert wäre, den Prozess über mehrere Jahre in die Länge zu ziehen. Für Alex Neil, ist die Entscheidung des Gerichts jedoch schon jetzt ein Erfolg. “Dies ist der erste Schritt, um sicherzustellen, dass die Verbraucher das Geld zurückbekommen, das ihnen aufgrund des Rechtsbruchs von Sony zusteht”

“Die Loyalität der PlayStation-Spieler wurde von Sony ausgenutzt, das von ihnen seit Jahren überhöhte Preise verlangt. […] Es ist wichtig, dass das Wettbewerbsgericht anerkannt hat, dass Sony seine Handlungen erklären muss, indem es ein Gerichtsverfahren anordnet. Mit dieser Klage versuchen wir, diesem rechtswidrigen Verhalten ein Ende zu setzen und sicherzustellen, dass die Kunden entschädigt werden.”

Ob das Playstation-Urteil jedoch genauso für den österreichischen und deutschen Markt bindend wäre, ist indes nicht klar.