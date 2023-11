PlayStation Portal verkaufte sich in Spanien dreimal so oft als die Xbox Series-Konsolen

Kürzlich startete das PlayStation Portal und der Verkauf des Remote-Play-Handhelds hat weltweit eine beeindruckende Dynamik entfacht. In einigen Regionen übertrifft es sogar die Verkaufszahlen anderer aktiver Plattformen bei weitem, wie in Spanien in der Kalenderwoche 46 (vom 13. bis 19. November). Gemäß Gamereactor Spain wurden in Spanien über 5.700 Einheiten des PlayStation Portals verkauft – fast das Dreifache der Verkäufe der Xbox Series X/S mit insgesamt über 2.000 verkauften Einheiten.

Historisch gesehen waren die Verkaufszahlen der Xbox in europäischen Märkten allgemein eher bescheiden, daher ist das Ergebnis keine große Überraschung.

Dennoch lagen die anfänglichen Verkäufe des PlayStation Portals unter denen der PS VR2, die zu Beginn des Jahres in Spanien über 8.000 Einheiten absetzte. Direkt nach der Veröffentlichung war das PlayStation Portal in den USA und im Vereinigten Königreich (UK) ausverkauft. Der Ansturm auf das Produkt war enorm. Seitens Sony Interactive Entertainment (SIE) ist für Nachschub gesorgt. Trotzdem können es einige Wiederverkäufer (Scalper) nicht lassen und verkaufen den Remote-Play-Handheld für die PS5 um Wucherpreise!