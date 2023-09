Sony hat bei der PlayStation Portal einen passenderen Namen übersehen

Es hätte sogar besser zur Haus Tradition gepasst.

Sony scheint endlich seinen Rhythmus mit der PlayStation 5 gefunden zu haben, da die Spiele weiterhin an Qualität und Popularität zunehmen und die Einheiten in einem gleichmäßigen Tempo verkauft werden. Obwohl Gerüchte über die Möglichkeit einer verbesserten Version des Flaggschiffsystems im Umlauf sind, wurde in diesem Jahr eine Hardware-Komponente offiziell angekündigt.

Das PlayStation Portal (ehemals das Q-Lite) hofft, die Remote-Wiedergabe zu einer praktikablen Methode zu machen, um die Spiele auf Sonys aktueller Plattform zu erleben.

Das Portal verfügt über einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm und kann Spiele mit 60fps bei einer Auflösung von 1080p wiedergeben, aber sein größter Anziehungspunkt ist die Möglichkeit, hochbudgetierte PlayStation-Spiele in einem Handheld-Setup zu spielen. Es ist in gewisser Weise durch die Notwendigkeit einer Wi-Fi-Verbindung eingeschränkt, aber wenn alles gut geht, wird es eine gute Möglichkeit sein, Spiele zu genießen, während der Fernseher in Benutzung ist.

PlayStation Portal bricht die Namens-Tradition von Sony

Es ist auch ein großer Schritt zur Normalisierung von Remote-Wiedergabe und Streaming, da sich die Branche weiterhin zu einem digitalen Medium entwickelt. Allerdings, obwohl PlayStation Portal einen gewissen Klang hat, hätte das System einen perfekten alternativen Namen gehabt, der perfekt in die Vergangenheit von Sony’s Innovationen passen würde.

Das Portal könnte seinen perfekten Namen von seinem Bildschirm haben. Mit dem LCD, das auf dem neuen Gerät vorhanden ist, hätte es absoluten Sinn gemacht, das PlayStation Portal “DualScreen” zu nennen.

Aufgrund seiner Fähigkeit zur Remote-Wiedergabe und der Anerkennung, dass es im Wesentlichen eine Erweiterung der PS5 ist und nicht ein eigenständiges System, wäre es klug gewesen, dies im Namen widerzuspiegeln. Das Hinzufügen des Präfixes “Dual” zeigt, dass es eher ein Controller als eine dedizierte Konsole ist, während es auch darauf hinweist, dass sein Bildschirm eine Ergänzung und keine Grundausstattung ist.

PlayStation Portal ist auch gefährlich nah an PlayStation Portable, und eine Abkürzung zu PSP könnte es verwirrend machen, die verschiedenen Handheld-Systeme voneinander zu unterscheiden. Das Portal funktioniert nur, wenn es mit dem Wi-Fi und dem eigenen PS5-System verbunden ist, was für Familien großartig ist, deren Fernseher von anderen benutzt wird.

Doch einen Namen ähnlich wie PlayStation Portable zu geben, könnte den Eindruck erwecken, dass es die gleiche Fähigkeit hat, an andere Orte mitgenommen und unterwegs gespielt zu werden, was für diejenigen, die dies erwarten, enttäuschend sein könnte. Das PlayStation Portal ist ein interessantes Konzept, aber der Name könnte mehr Probleme einführen als lösen.

Das PlayStation Portal wird am 15. November veröffentlicht.