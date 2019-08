Nach der umfangreichen Arbeit an einer erweiterten Edition für System Shock haben Nightdive Studios die Entwicklung von System Shock 2: Enhanced Edition angekündigt. Andere Details wurden nicht angegeben, aber der Entwickler-Tweet weist darauf hin, dass der Titel „bald“ erscheint. Eine Veröffentlichung im Jahr 2019 oder Anfang 2020 wäre nicht die größte Herausforderung.

System Shock 2 gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten und ist ein futuristischer/s Shooter/Rollenspiel, bei dem die Spieler auf einem Raumschiff navigieren, das durch eine Infektion überwunden wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass es 1999 veröffentlicht wurde, wäre eine verbesserte Ausgabe perfekt für Spieler, die zum ersten Mal sehen möchten, was die große Sache wirklich ist. Natürlich arbeitet Nightdive auch an einem Remake des ersten System Shock.

You asked for it and we are working on it… System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019