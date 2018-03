Das System Shock-Remake ist nach einer „Neubewertungsphase“ wieder in der Entwicklung, nachdem es im Februar auf Eis gelegt wurde, scheint nun wieder alles auf Kurs!

Im Gespräch mit PC Gamer auf der GDC 2018 wiederholte Stephen Kick, CEO von Nightdive Studios, dass das Team in eine völlig neue Richtung gelaufen sei. Nach einer kurzen Entwicklungspause sagte er, dass die Dinge jetzt zu dem zurückkehren, was zuvor mit der Unity-Demo „etabliert und repräsentiert“ worden war.

Larry Kuperman, von der Nightdive Studios Geschäftsführung, fügte hinzu, der Entwickler plane, die Versprechen einzulösen, die er im Juni 2016 bei der Veröfentlichung des System Shock-Reboot‘s auf Kickstarter gemacht hatte.

„Unsere Absicht ist es, genau das versprochene Spiel zu liefern, mit so viel von den versprochenen Features wie möglich, in einem Zeitrahmen, der es so schnell wie möglich herausbringen wird“, sagte Kuperman gegenüber PC Gamer. „Unsere Erwartung ist wahrscheinlich das erste Quartal 2020.“